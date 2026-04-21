'В один миг остался без всего': советник министра обороны показал, как выглядит его дом после удара 'Шахеда'. Фото

Советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов показал, как выглядит его дом после удара российского реактивного "Шахеда". В результате атаки дом подвергся серьезным разрушениям, также полностью уничтожена машина.

Об этом "Флеш" сообщил на своей странице в Facebook, обнародовав соответствующие фото. Он поблагодарил всех неравнодушных за помощь и поддержку.

"Друзья, спасибо за слова поддержки и помощь. Вот так в один миг я остался без всего, что накапливал 20 лет. Ни дома, ни машин, ни вещей", – написал Бескрестнов.

Советник министра обороны отметил, что сейчас находится с травмой и вынужден носить гипс, и, вероятно, это продлится еще некоторое время. Из-за этого он не может полноценно уделять внимание семье.

"Флеш" подчеркнул, что и раньше не исключал покушения со стороны врага, "но то, что враг отправит 5 реактивных "Шахедов" на мирный дом моей семьи, чтобы всех убить, даже подумать не мог".

Что предшествовало

В ночь на 20 апреля российская армия целенаправленно ударила беспилотником по дому Сергея Бескрестнова. В результате атаки, он получил травмы, но угрозы для его жизни нет. "Флеш" отметил, что из-за террора РФ остался без жилья и получил травмы.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 20 апреля российские войска атаковали Киевскую область дронами. Под ударом оказался Броварской район: там повреждены частные дома, автомобиль, недостроенное здание и помещение бассейна. Кроме того, полностью уничтожены три машины и мотоцикл.

