'В один момент просто не проснетесь': на Покровском направлении оккупанты бросают своих раненых умирать на позициях – ГУР

Военная разведка Украины перехватила разговор двух российских военных, которые воюют на Покровском направлении. Запись обнародовали 26 апреля. Из нее следует, что раненых бойцов оставляют на позициях без эвакуации, несмотря на их тяжелое состояние.

Видео с перехваченным разговором опубликовали в официальном Telegram-канале Главного управления разведки Минобороны Украины. В сообщении отмечается, что речь идет о военнослужащих 439 мотострелкового полка 30 отдельной мотострелковой бригады 2-й армии РФ.

Один из них в разговоре прямо описывает состояние раненого:"Этот 300-й тоже лежит у меня еле живой, весь мокрый, весь замерзший, я дал ему пончо, немного его укутал".

Состояние раненых бойцов

В разговоре нет никаких упоминаний об эвакуации. Наоборот, военные передают приказ командира оставаться на позициях. И это ключевой момент. Раненый боец лежит в тяжелом состоянии, но помощь ограничивается минимальными действиями на месте.

Звучит и прямое указание от командира, которое фактически исключает возможность отступления или отдыха: "Это не вариант, не вариант, нах..й отключаться, я же вам говорил, в один миг потом просто, бл..дь, не проснетесь, нах..й".

То есть даже в критическом состоянии военным приказывают оставаться на позиции.

Обстановка на направлении

Перехваченный разговор касается подразделений, действующих на Покровском направлении. Это один из участков фронта, где продолжаются активные боевые действия. По данным разведки, подобные ситуации с ранеными могут быть системными, ведь приказы российского командования не предусматривают их эвакуации.

Такие действия, как отмечают в ГУР, непосредственно влияют на боеспособность подразделений. Раненые остаются на передовой, а их состояние только ухудшается. И, как следует из разговора, единственный совет от командования – не "отключаться", несмотря на риск для жизни.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты на фронте в Украине иногда пухнут от голода. И порой спасаться от голодной смерти они решают с помощью актов каннибализма.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что из еще одного перехваченного ГУР разговора стало известно, что российское командование списывает в пехоту экипажи кораблей Черноморского флота РФ. "Акция" действует для захватчиков, которые не хотят продлевать контракты и оставаться служить на своих кораблях, – их без их согласия, а порой и без ведома переводят в штурмовые подразделения известной своими колоссальными потерями 810-й бригады, дислоцирующейся во временно оккупированном Крыму.

