В одном из сбитых в Украине иранских дронов обнаружили технологии более 10 американских и западных компаний – CNN

Внутри одного из иранских дронов-камикадзе, переданных России Тегераном для ударов по Украине, были обнаружены детали более 10 западных компаний, в том числе американских. Этот беспилотник был сбит в Украине осенью 2022 года.

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Об этом в среду, 4 января, сообщило издание CNN с ссылкой на источники в украинской разведке. Как пишут журналисты, из 52 компонентов, снятых украинцами с иранского БПЛА Shahed-136, 40 были произведены 13 различными американскими компаниями.

Остальные 12 компонентов были произведены компаниями в Канаде, Швейцарии, Японии, Тайване и Китае.

"Оценка, которой поделились с правительственными чиновниками США в конце прошлого года, иллюстрирует масштабы проблемы, с которой столкнулась администрация Байдена, которая пообещала прекратить производство в Иране беспилотников, которые Россия сотнями запускает в Украину", – говорится в материале.

Как отмечается, Белый дом создал административную целевую группу для расследования того, как американские и западные технологии оказываются в иранских беспилотниках. Речь идет, как про небольшое оборудование (полупроводники и модули GPS), так и более крупное, например, двигатели.

"Варианты борьбы с проблемой ограничены. США в течение многих лет вводили жесткие ограничения и санкции в области экспортного контроля, чтобы помешать Ирану получить высококачественные материалы. Теперь официальные лица США рассматривают возможность усиления соблюдения этих санкций, побуждая компании лучше контролировать свои собственные цепочки поставок", – пишут журналисты.

В материале сказано, что нет никаких доказательств того, что какая-либо из американских компаний нарушает законы США о санкциях и сознательно экспортирует свои технологии в Иран для использования в производстве дронов. Эксперты отмечают, что компаниям очень тяжело отследить, куда именно попадают их детали, если речь идет о мировом рынке.

Журналисты пишут, что попавшие под санкции иранские компании, по-видимому, успешно обходят санкции США. Например, компания Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA), создавшая сбитый дрон, с 2008 года находится под санкциями США.

Ранее издание CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщило, что у Байдена создали рабочую группу по расследованию того, как американские и западные компоненты попали в иранские беспилотники. В первую очередь речь идет о микроэлектронике американского производства.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Госдепе США сообщили, что в Белом доме обсудили с новыми властями Израиля возможности для прекращения утечки оружия из Ирана. В частности, речь идет о поставках беспилотников в Россию, применяющую их против мирного населения Украины.

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