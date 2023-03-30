В ОК ''Юг'' оценили угрозу ракетных ударов РФ и атак ''Шахедами'' по Украине: на ситуацию влияет погода

Россия уменьшила количество кораблей на боевом дежурстве в Черном море из-за шторма. Кроме этого, непогода мешает российским военным преступникам использовать для атак по Украине авиацию и дроны.

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На это указала начальник пресс-центра сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк. В эфире телемарафона она отметила, что ныне в море агрессор содержит около шести судов.

По ее словам, речь идет о кораблях российского флота, среди которых есть и один подводный ракетоноситель. В связи с этим угроза нанесения оккупантами ракетных ударов по всей территории Украины не исключена.

"Раньше мы наблюдали более 10 кораблей, сейчас их шесть. Снаряжение подводного ракетоносителя может достигать четырех ракет типа "Калибр". Это способ "оставаться на дежурстве" и напоминать о своем присутствии", – пояснила Гуменюк.

Представитель ОК "Юг" предположила, что ракетоносители не будут применены из-за непогоды, однако возможность ударов со стороны врага все равно не исключается.

"Штормовая погода критическая для самолетов, не наблюдается и угроза "Шахедов" из-за порывистого ветра", – добавила Гуменюк.

Параллельно она отметила, что ныне оккупанты также уменьшили свою активность на Кинбурнской косе, находящейся под огневым контролем ВСУ. В частности, враг в последнее время меньше ведет оттуда обстрелов.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время обстрелов городов и сел Украины сейчас РФ делает ставку на авиацию. Особенно такая тенденция наблюдается на юге. Вместе с тем агрессор может прибегать и к использованию ракет, чтобы наносить точечные удары.

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