В ОК 'Юг' прокомментировали подрыв партизанами железной дороги в Херсонской области: репетиция перед большой акцией

Подрыв партизанами железнодорожного пути на временно оккупированной территории Херсонщины является "репетицией" перед масштабной акцией. Таким образом они помогают Силам обороны контролировать логистику врага.

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Об этом в эфире национального телемарафона рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк. Кроме того, по ее словам, чтобы освободить определенные направления для своих действий, необходимо перенаправить внимание врага на другие.

"Для того чтобы совершить масштабную какую-то акцию необходимо немного порепетировать", – отметила Гуменюк.

Напомним: взрыв на железнодорожном пути в Херсонской области произошел 11 марта между населенными пунктами Раденск и Абрикосовка. Активисты отчитались об успешной диверсии, которая навредила поставке оккупантов в Херсонской и Запорожской областях.

"Результат: прервано снабжение железнодорожными путями р**истской армии", – говорится в сообщении.

Отмечается, что агенты "Атеш" постоянно проводят разведку, чтобы добиться таких результативных операций.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в конце февраля партизаны подорвали часть железной дороги во временно оккупированном Крыму. Российские оккупанты остановили поезда;

– также во временно оккупированном Севастополе автономной республики Крым впервые с 2014 подняли украинский флаг. Его незаметно от незаконных властей установила группа патриотов, ни на минуту не признававших полуостров частью РФ.

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