В оккупационной администрации Запорожской области назревает конфликт: в 'Атеш' раскрыли, что происходит

В рядах оккупационной администрации Запорожской области назревает конфликт. Приспешники гауляйтера Евгения Балицкого недовольны "реформами" по поводу распределения мест в оккупированных университетах для участников войны против Украины.

Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ". По их информации, инициативу продвинул "и.о. министра образования и науки Херсонской области", российский чиновник Алексей Григорьев.

Что известно

Партизаны говорят, что оккупационный режим планирует передать до 25% бюджетных мест не только участникам войны против Украины, но и их детям. Как отмечается, российский чиновник активно продвигает свою инициативу через подконтрольные ему структуры.

"Официально это подается как попытка "повысить мотивацию военных" и сформировать новую лояльную "элиту", – говорится в сообщении "АТЕШ".

Для этого, как отмечается, Григорьев планирует взяться за Мелитопольский государственный университет и Азовский государственный педагогический университет, чтобы подавляющее количество мест отдать оккупантам и их детям.

В то же время инициативу, как говорят партизаны, не одобрило как руководство ВУЗов, так и приспешники Балицкого, поскольку они стали терять возможность продвигать своих "кандидатов" через коррупционные схемы, что бьет по их личным интересам.

"Даже среди лояльных пропагандистов звучат сомнения относительно такой "элиты". Массовый набор по военной квоте фактически превращает систему образования в инструмент покупки лояльности, что только углубляет внутренние конфликты и кризис управления в регионе", – отмечают в "АТЕШ".

Кто такой Алексей Григорьев

Заметим, что по данным Центра журналистских расследований, Алексей Григорьев до российской госслужбы работал учителем информатики и математики. В течение 2016-2021 гг. он возглавлял управление образования Островского района Псковской области, благодаря которому ликвидировал ряд образовательно-воспитательных учреждений в регионе.

До февраля 2023 года он был заместителем председателя комитета по образованию Псковской области, откуда "уволился по собственному желанию" из-за получения новой работы. В январе 2024 года Григорьев сначала прибылна оккупированную Херсонщину, а затем перебрался в Запорожскую область, заменив на "должности" коллаборационистку Людмилу Ковтун.

Напомним, по данным Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины, российские захватчики продолжают милитаризировать детей на оккупированных территориях. В Донецке пропагандисты провели песенный конкурс с участием детей и подростков в возрасте от 8 до 18 лет, где ученики должны были исполнять "патриотические" песни, в частности о "героях великой отечественной войны".

Также OBOZ.UA сообщал, что российские захватчики усиливают милитаризацию школ на оккупированных территориях Украины. В процесс включился российский Следственный комитет, также в учебные заведения регулярно ходят захватчики, воюющие против Украины в рядах оккупационной российской армии.

