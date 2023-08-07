В оккупированной Феодосии слышна стрельба в порту – СМИ

Утром 7 августа во временно оккупированном Крыму слышали стрельбу. Очевидцы сообщают, что громкие звуки зафиксированы в районе порта в Феодосии.

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По предварительным данным, ведется стрельба из крупнокалиберного оружия. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

Очевидцы стрельбы каких-либо подробностей не сообщили. В то же время уточнили, что стрелбу открывали, вероятяно, из крупнокалиберного вооружения. Что именно происходит в порту в Феодосии, пока неизвестно.

В то же время кремлевские пропагандисты и оккупационная так называемая "власть" Крыма по состоянию на 10:45 никак не прокомментировали звуки стрельбы в Феодоссии.

Напомним, во временно оккупированном Крыму растет противостояние между оккупантами и проукраински настроенным населением полуострова. В частности, на военные объекты россиян систематически происходят нападения с применением так называемых "коктейлей Молотова".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– морской дрон атаковал российский десантный корабль "Оленегорский горняк" в бухте Новороссийска в Краснодарском крае РФ. Судно получило серьезную пробоину, завалилось на борт и больше не может выполнять свои боевые задания;

– пропагандисты обвинили министерство обороны России во лжи об атаке морских беспилотников на бухту в Новороссийске (Краснодарский край РФ). Они указали на первое лживое заявление ведомства о том, что российские силы якобы перехватили все удары беспилотников, вместо того, чтобы признать повреждение десантного корабля "Оленегорский горняк".