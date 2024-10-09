УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

В оккупированной Феодосии третий день горит нефтебаза: пожар значительно усилился. Фото и видео

Лилия Рагуцкая
War
3 минуты
6,3 т.
В оккупированной Феодосии третий день горит нефтебаза: пожар значительно усилился. Фото и видео

Во временно оккупированной Феодосии в Крыму захватчики третий день не могут погасить пожар на нефтебазе. Ее Силы обороны атаковали в ночь на 7 октября.

Видео дня

По состоянию на 9 октября пламя на объекте разгорается с новой силой, из близлежащих зон эвакуировали свыше тысячи человек, в городе возникли перебои с водой, в воздухе превышенное содержание опасных веществ. Об этом пишет "Крым. Реалии".

Нефтебаза в Феодосии полыхает уже третий день. Над ней с утра виден плотный столб черного дыма, заметный изо всех уголков города.

В оккупированной Феодосии третий день горит нефтебаза: пожар значительно усилился. Фото и видео

И ближе к часу дня, по словам очевидцев, пожар на Феодосийской нефтебазе значительно усилился.

В оккупированной Феодосии третий день горит нефтебаза: пожар значительно усилился. Фото и видео

В Феодосии из-за пожара возникли перебои с водой, которые вынуждена была признать российская компания "Вода Крыма", а пробы воздуха, взятые в городском микрорайоне Ближние Камыши, выявили повышенное содержание диоксида серы. В связи с этим назначенная оккупантами "глава" крымского "Роспотребнадзора" Наталья Пеньковская призвала местных жителей держать окна и двери закрытыми и не проветривать помещения.

В оккупированной Феодосии третий день горит нефтебаза: пожар значительно усилился. Фото и видео

При этом даже сами оккупанты признали, что бессильны в борьбе с пожаром: в российском МЧС заявили, что полыхать атакованная нефтебаза будет еще минимум несколько дней, пока резервуары с горючим не выгорят полностью.

Из близлежащих районов, где была объявлена чрезвычайная ситуация, эвакуированы 1129 человек. При этом по словам оккупационного "главы города" Игоря Ткаченко, в трех пунктах временного размещения находятся 129 местных жителей.

И хотя нефтебаза еще горит, последствия удара оккупанты уже начали ощущать.

"После разрушения нефтебазы в Феодосии у ВС РФ появились огромные проблемы с хранением и распределением топлива, необходимого для работы военной техники, включая танки, бронетранспортеры и авиацию. Теперь российские войска вынуждены распределять топливо по разным точкам полуострова, тщательно маскируя места его хранения. Наши агенты ведут наблюдение за всеми доставками цистерн с топливом и перемещением его на полуострове. Также отслеживают места хранения и маршруты транспортировки на фронт", – заявили в военном движении украинцев и крымских татар, отслеживающих перемещение топлива на полуострове.

В оккупированной Феодосии третий день горит нефтебаза: пожар значительно усилился. Фото и видео
В оккупированной Феодосии третий день горит нефтебаза: пожар значительно усилился. Фото и видео

Напомним, утром 7 октября стало известно, что Силы обороны нанесли удар по морскому нефтяному терминалу в Феодосии,и, как показало время, не последний. Он является самым крупным в Крыму по объемам перевалки используемых нефтепродуктов, в том числе для обеспечения потребностей оккупационной армии РФ.

В оккупированной Феодосии третий день горит нефтебаза: пожар значительно усилился. Фото и видео

После атаки на объекте вспыхнул мощный пожар. Впоследствии там взорвался еще один резервуар.

Поразили нефтебазу подразделения ракетных войск Вооруженных сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

В сети появились спутниковые снимки горящей в Феодосии нефтебазы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!