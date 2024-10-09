В оккупированной Феодосии третий день горит нефтебаза: пожар значительно усилился. Фото и видео

Во временно оккупированной Феодосии в Крыму захватчики третий день не могут погасить пожар на нефтебазе. Ее Силы обороны атаковали в ночь на 7 октября.

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По состоянию на 9 октября пламя на объекте разгорается с новой силой, из близлежащих зон эвакуировали свыше тысячи человек, в городе возникли перебои с водой, в воздухе превышенное содержание опасных веществ. Об этом пишет "Крым. Реалии".

Нефтебаза в Феодосии полыхает уже третий день. Над ней с утра виден плотный столб черного дыма, заметный изо всех уголков города.

И ближе к часу дня, по словам очевидцев, пожар на Феодосийской нефтебазе значительно усилился.

В Феодосии из-за пожара возникли перебои с водой, которые вынуждена была признать российская компания "Вода Крыма", а пробы воздуха, взятые в городском микрорайоне Ближние Камыши, выявили повышенное содержание диоксида серы. В связи с этим назначенная оккупантами "глава" крымского "Роспотребнадзора" Наталья Пеньковская призвала местных жителей держать окна и двери закрытыми и не проветривать помещения.

При этом даже сами оккупанты признали, что бессильны в борьбе с пожаром: в российском МЧС заявили, что полыхать атакованная нефтебаза будет еще минимум несколько дней, пока резервуары с горючим не выгорят полностью.

Из близлежащих районов, где была объявлена чрезвычайная ситуация, эвакуированы 1129 человек. При этом по словам оккупационного "главы города" Игоря Ткаченко, в трех пунктах временного размещения находятся 129 местных жителей.

И хотя нефтебаза еще горит, последствия удара оккупанты уже начали ощущать.

"После разрушения нефтебазы в Феодосии у ВС РФ появились огромные проблемы с хранением и распределением топлива, необходимого для работы военной техники, включая танки, бронетранспортеры и авиацию. Теперь российские войска вынуждены распределять топливо по разным точкам полуострова, тщательно маскируя места его хранения. Наши агенты ведут наблюдение за всеми доставками цистерн с топливом и перемещением его на полуострове. Также отслеживают места хранения и маршруты транспортировки на фронт", – заявили в военном движении украинцев и крымских татар, отслеживающих перемещение топлива на полуострове.

Напомним, утром 7 октября стало известно, что Силы обороны нанесли удар по морскому нефтяному терминалу в Феодосии,и, как показало время, не последний. Он является самым крупным в Крыму по объемам перевалки используемых нефтепродуктов, в том числе для обеспечения потребностей оккупационной армии РФ.

После атаки на объекте вспыхнул мощный пожар. Впоследствии там взорвался еще один резервуар.

Поразили нефтебазу подразделения ракетных войск Вооруженных сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

В сети появились спутниковые снимки горящей в Феодосии нефтебазы.