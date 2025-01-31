В оккупированной Горловке сообщают о прилетах по расположению военных Путина. Видео

В оккупированной Горловке Донецкой области утром в пятницу, 31 января, прогремели взрывы. Пророссийские пропагандисты заявили о якобы прилетах кассетных снарядов, в том числе по территории больничного городка. В то же время в сети сообщают, что попадание есть по расположению российских оккупантов.

Видео дня

Местные паблики обнародовали видео прилетов, на которых слышны взрывы. О первых прилетах стало известно около семи утра, впоследствии оккупационные власти Горловки заявили об 11 раненых.

Также утверждают, что неразорвавшиеся кассетные боеприпасы обнаружены в жилых массивах "Комсомолец" и "Строитель", на улице Рудакова, бульваре Димитрова, а также на проспекте Ленина в районе "Молоко".

Кроме того, около десяти утра местные СМИ сообщили, что во всех районах Горловки "фиксируется очень высокая активность БПЛА".

Пророссийские пропагандисты заявили, что есть попадания на территории больничного городка в центре Горловки. По их словам, там якобы повреждены здания городской больницы № 2, психиатрическая больница, онкологический диспансер, центр охраны материнства и детства.

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