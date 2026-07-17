В оккупированной Керчи ночью раздавались взрывы: горит железнодорожная станция. Фото и видео

Ночью 17 июля во временно оккупированном Крыму звучали взрывы. В Керчи после них вспыхнули пожары в районе железнодорожной станции.

Видео дня

Загорелись склады оккупантов, также могла быть поражена нефтебаза "Керчь", эшелоны на путях и электроподстанция. Подробности атаки сообщают Telegram-каналы "Крымский ветер" и Exilenova+.

Что известно о последствиях атаки на Керчь

Согласно сообщениям местных жителей, в Керчи практически всю ночь звучали мощные взрывы.

Еще в 01:15 "Крымский ветер" писал о прилете в районе железнодорожного вокзала в городе. После него там вспыхнул сильный пожар.

Спустя несколько часов стало известно, что на территории ж/д станции возникли "множественные очаги пожаров".

Главные истории дня

"Горят склады и, вероятно, нефтебаза "Керчь" и эшелоны на путях. Рядом находится и, возможно, тоже горит мощная электрическая подстанция ПС "Керченская" 110/35/6 кВ", – утверждали в "Крымском ветре" в 05:37.

О том, что ночная атака для оккупантов в Керчи не миновала без последствий, писали и в Exilenova+.

"В Керчи всю ночь сообщали об атаке беспилотников и взрывах. NASA FIRMS зафиксировала пожар в районе железнодорожной станции Керчи", – отмечалось в сообщении, опубликованном в 05:22.

Как сообщал OBOZ.UA, в The Economist констатировали, что украинские удары превращают Крым в "ахиллесову пяту" России.

Поражения мостов, нефтебаз, аэродромов и транспортной инфраструктуры затрудняют снабжение оккупационной группировки, а изоляция полуострова может стать важным козырем Киева на предстоящих переговорах, считают журналисты.

Примечательно, что из 692 украинских ударов по Крыму с начала полномасштабного вторжения более половины было нанесено именно в течение последних 12 месяцев. Почти каждая пятая атака пришлась только на период после июня этого года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!