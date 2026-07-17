В оккупированной Керчи ночью раздавались взрывы: горит железнодорожная станция. Фото и видео
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Ночью 17 июля во временно оккупированном Крыму звучали взрывы. В Керчи после них вспыхнули пожары в районе железнодорожной станции.
Загорелись склады оккупантов, также могла быть поражена нефтебаза "Керчь", эшелоны на путях и электроподстанция. Подробности атаки сообщают Telegram-каналы "Крымский ветер" и Exilenova+.
Что известно о последствиях атаки на Керчь
Согласно сообщениям местных жителей, в Керчи практически всю ночь звучали мощные взрывы.
Еще в 01:15 "Крымский ветер" писал о прилете в районе железнодорожного вокзала в городе. После него там вспыхнул сильный пожар.
Спустя несколько часов стало известно, что на территории ж/д станции возникли "множественные очаги пожаров".
"Горят склады и, вероятно, нефтебаза "Керчь" и эшелоны на путях. Рядом находится и, возможно, тоже горит мощная электрическая подстанция ПС "Керченская" 110/35/6 кВ", – утверждали в "Крымском ветре" в 05:37.
О том, что ночная атака для оккупантов в Керчи не миновала без последствий, писали и в Exilenova+.
"В Керчи всю ночь сообщали об атаке беспилотников и взрывах. NASA FIRMS зафиксировала пожар в районе железнодорожной станции Керчи", – отмечалось в сообщении, опубликованном в 05:22.
Как сообщал OBOZ.UA, в The Economist констатировали, что украинские удары превращают Крым в "ахиллесову пяту" России.
Поражения мостов, нефтебаз, аэродромов и транспортной инфраструктуры затрудняют снабжение оккупационной группировки, а изоляция полуострова может стать важным козырем Киева на предстоящих переговорах, считают журналисты.
Примечательно, что из 692 украинских ударов по Крыму с начала полномасштабного вторжения более половины было нанесено именно в течение последних 12 месяцев. Почти каждая пятая атака пришлась только на период после июня этого года.
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