В оккупированном Донецке – дефицит общественного транспорта: из-за 'мобилизации' не хватает водителей

Во временно оккупированном Донецке продолжает сокращаться сеть общественного транспорта. Из-за тотальной "мобилизации" в захваченном россиянами городе не хватает водителей.

Транспортные средства, на которых уже некому ездить, местные коллаборанты передают для нужд армии РФ. Об этом рассказали в Центре национального сопротивления.

В ЦНС констатировали, что во временно оккупированном Донецке продолжает сокращаться сеть общественного транспорта: его просто некому водить.

"В городе существенно не хватает водителей, ведь большинство мужского населения были мобилизованы в ряды армии оккупанта. Также значительная часть покинула город из-за отсутствия там условий для жизни", – отметили в Центре.

При этом замещать "вакантные" должности водителей путем завоза "кадров" из РФ у местных коллаборантов получается не очень. Так что представители оккупационной "администрации" просто избавляются от транспортных средств.

"Желающих приезжать в город из России немного, поэтому много "свободных" транспортных средств оккупационная администрация передала армии РФ", – рассказали в ЦНС.

В Центре заверили жителей Донецка в том, что Украина непременно освободит свой город, находящийся под вражеской оккупацией уже почти десять лет. И каждый донетчанин может помочь тому, чтобы это произошло как можно быстрее.

"Каждый житель может вернуть город к мирной жизни: сообщайте нам о позициях россиян в городе и благодаря современному оружию Силы Обороны отправят врага в ад без ущерба для гражданского населения", – призвали в ЦНС.

Напомним, ранее в Центре рассказали, что оккупанты в Крыму агитируют студентов подписывать контракт с армией РФ. Эти действия враг активизировал накануне окончания учебного года. Агитаторы от ВС РФ обходят учебные заведения на полуострове и устраивают агитации на массовых мероприятиях и экскурсиях.

Они предлагают студентам по завершению обучения заключить контракт с ВС РФ вместо того, чтобы проходить срочную службу. Завербованных таким образом "добровольцев" ждет отправка на фронт.