В оккупированном Донецке прогремели взрывы: часть города осталась без света. Видео

В понедельник, 28 июля, во временно оккупированном Донецке прогремели взрывы. Часть города осталась без света.

Об этом сообщают местные паблики. Они также публикуют соответствующие видео. Отмечается, что Донецк в этот вечербыл атакован неизвестными беспилотниками.

"Часть Донецка без света. В небе десятки БПЛА, предварительно, был атакован железнодорожный узел. Атака продолжается", – говорится в сообщении.

Местные жители уже пишут, что пылает подстанция в окрестностях Макеевки (Донецкая область).

Версия пропагандистов относительно атаки

Донецк находится под массированным обстрелом. Несколько районов города остались без света. ПВО продолжает работать.

Как рассказали местные, взрывы начали раздаваться после 23 часов. Больше всего в Куйбышевском районе, сейчас очевидцы наблюдают там сильный пожар. Также известно, что один из БПЛА атаковал здание в Киевском районе.

Предварительно, в результате атаки получила повреждения одна из электроподстанций. В некоторых районах Донецка и Макеевки исчез свет. Информации о пострадавших пока не было.

Руководитель ЦПД СНБО лейтенант Андрей Коваленко прокомментировал "хлопок" на временно оккупированной территории. Он отметил, что логистика россиян методично страдает от Волгограда ранее и до временно оккупированного Донецка сегодня. Все это повлияет на темп российских резервов на Востоке.

Напомним, что 25 июля во временно оккупированном Донецке утром прогремели взрывы. Вероятно, было поражено местоположение российских захватчиков в районе шахты Засядько.

Фото и видео из оккупированного города появились в сети. Кроме того, сообщалось о поражении железнодорожной инфраструктуры, которую используют захватчики.

Недавно украинские военные уничтожили еще одного высокопоставленного российского оккупанта. Полковник страны-террориста был ликвидирован на Восточном направлении.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 июля в проекте "Хочу жить" информировали, что 41-я общевойсковая армия РФ понесла катастрофические потери в Украине. По состоянию на 1 июня была подтверждена смерть 8 625 оккупантов этого подразделения, еще 10 491 – пропали без вести. Тысячи считаются совершившими СВЧ.

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