В оккупированном Донецке произошла ''бавовна'': уничтожен вражеский БК вместе с оккупантами. Видео

В оккупированном Россией Донецке случилась очередная "бавовна". В результате взрывов, прогремевших в городе, уничтожены склад боеприпасов и личный состав врага.

Видео дня

Об этом в Telegram сообщил советник мэра Украины Мариуполя Петр Андрющенко. На опубликованных им фотографиях и видео видно, что над эпицентром событий поднялся дым.

Чиновник пошутил, что в Донецке просто "опять не договорились об избрании папы".

"В процессе размышлений принесли в жертву не только БК, но и определенное количество оккупантов. Хорошо", – подытожил Андрющенко.

Напомним: также 20 марта над временно оккупированным Донецком сработали российские системы противовоздушной обороны – захватчики сбили свой самолет. Пилот успел катапультироваться, предварительно известно, что он спасся.

Хотя оккупанты поспешили заявить, что якобы был сбит украинский беспилотник, по предварительным данным, захватчики могли сбить над городом свой Су-27 или Су-35.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– украинские партизаны во временно оккупированном Донецке напомнили путинским захватчикам и их приспешникам, что их город – это Украина. Проукраинские активисты предупредили оккупантов, что ВСУ уже близко, а временно захваченный город обязательно будет деоккупирован;

– в феврале российские пропагандисты заявили о "бавовне" в центре Донецка. Взрыв прозвучал в здании прокуратуры в оккупированном облцентре.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!