В оккупированном Донецке раздались взрывы: сообщают о прилетах в объекты оккупантов. Фото и видео

Вечером в субботу, 6 января, в оккупированном Донецке прогремели взрывы. Сообщалось о прилетах в центре города, громко было также в Буденновском и Ленинском районах.

Видео дня

Местные жители публиковали в сети кадры, на которых слышно звуки взрывов и видно дым от прилетов. Российские пропагандисты заявляли об обстреле из РСЗО.

Также в пабликах писали, что есть пострадавшие.

В Ленинском районе Донецка вследствие обстрела пострадала больница №6.

Также, по неподтвержденной пока информации, в Калининском районе Донецка под обстрел попал ресторан.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 31 декабря в Донецке тоже прогремели взрывы. Российские пропагандисты заявили о якобы "обстреле со стороны ВСУ" и сообщили, что есть раненые, погибшие и прилеты.

Позже стало известно, что ударом по гостинице Donbass Palace в ночь на 1 января во временно захваченном войсками РФ Донецке могли быть ликвидированы представители "элиты" российских оккупантов. Гостями этого места обычно бывают российские "военкоры", кураторы, гауляйтеры и гэбисты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!