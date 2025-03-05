В оккупированном Донецке студентов пугают отчислением за украинскую музыку

В оккупированном Донецке захватчики угрожают студентам отчислением за прослушивание украинской музыки. В частности, утверждается, что в одном из учебных заведений уже случались такие случаи.

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Об этом сообщило движение сопротивления "Желтая лента" в своем Telegram-канале. Там подчеркнули, что россияне прилагают все усилия, чтобы избавиться от всего украинского.

"В оккупированном Донецке администрация ДонГУ (Донецкого Государственного Университета) распорядилась донести до студентов, что за прослушивание украинской музыки могут отчислить. На заседание ректората заявили, что "в университете уже есть такие случаи", поэтому все преподаватели должны серьезно отнестись к этому и донести информацию до соискателей образования", – идет речь.

Патриоты движения сопротивления отмечают, неизвестно, является ли это настоящей практикой или просто запугиванием, чтобы студенты боялись слушать украинские песни. Тем не менее остается очевидным, что россияне продолжают усиливать контроль над подростками с целью искоренить любые проявления украинской идентичности.

Напомним, в Донецке враг продолжает продвигать принудительную паспортизацию населения. Оккупанты не выдают свидетельства об окончании школы детям, не имеющим паспорта гражданина РФ. Таким образом россияне продвигают принудительную паспортизацию населения.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце января стало известно, что в Донецке активисты движения "Желтая лента" распространили украинскую символику. Патриоты развесили около 200 желтых лент и плакатов в парке Щербакова и на улицах города, что является символом надежды на увольнение и напоминанием, что Донецк – это Украина.

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