В оккупированном Крыму атаковали Сакскую ТЭЦ: горит топливо. Фото

В ночь на 28 июня во временно оккупированном Крыму прогремели многочисленные взрывы. Под атакой была, в том числе, ТЭЦ в городе Саки.

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Около полуночи там прогремело не менее 15 взрывов, после чего начался пожар. Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал "Крымский ветер".

Подробности атаки

По информации очевидцев, в течение часа в районе Сакской ТЭЦ было 16 взрывов с заревом. После серии прилетов на территории объекта наблюдается задымление.

Мониторинговая группа проанализировала данные спутниковой съемки и подтвердила, что Сакская ТЭЦ горит после прилетов. Пожар наблюдается в районе резервуаров с топливом.

Электрическая мощность Сакской теплоэлектроцентрали составляет 149,4 МВт, тепловая мощность 138 Гкал/ч. ТЭЦ является основным производителем тепловой энергии в Саках.

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Другие взрывы в Крыму

По информации мониторов, взрывы в ночь на 28 июня также прогремели в районе военного аэродрома "Саки". Кроме того, под массированной атакой был Севастополь и Симферополь.

В Севастополе данные спутниковой съемки свидетельствую о возгорании в промышленной зоне.

Напомним, в ночь на 25 июня временно оккупированный Крым снова подвергся масштабной атаке беспилотников. Основной целью ударов стали объекты энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям света.

Ранее OBOZ.UA писал, что более десяти лет российские граждане внаглую жили в оккупированном Крыму, скупая недвижимость, развивая бизнес и ведя себя как дома на захваченной территории. Однако затяжная путинская агрессия и закономерные ответные удары ВСУ по военной и критической инфраструктуре вернули оккупантов в суровую реальность.

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