В оккупированном Крыму ночью прогремели взрывы, произошел пожар: что известно. Фото и видео

В ночь на 10 июня на территории оккупированного Крыма было неспокойно. Взрывы раздавались в Севастополе, Симферополе и н.п. Октябрьском. В результате дроновой атаки Сил обороны возник масштабный пожар в здании Панорамы "Оборона Севастополя".

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На объект беспилотник направила российская ПВО. Об этом сообщает "Крымский ветер".

Тревожная ночь в Севастополе и не только

Ночью жители оккупированного Севастополя сообщили о двух мощных взрывах. Впоследствии появилась информация об атаке беспилотников и дальнейшем возгорании на территории города.

По имеющимся данным, один из дронов был сбит и упал на здание Панорамы "Оборона Севастополя", после чего возник пожар, в частности загорелась крыша.

В этом районе расположен ряд военных объектов, среди которых Южная бухта с кораблями и складами, командный пункт дивизии ПВО, штаб авиации Черноморского флота и центр спецсвязи.

Оккупационная администрация города заявила о работе российских сил противовоздушной обороны и мобильных огневых групп, которые отражали атаку. Также подтверждено повреждение здания Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 годов", а пожару был присвоен четвертый ранг сложности.

"За территорией Исторического бульвара, на холме между железнодорожным вокзалом и Панорамой, расположены 2 огневые точки зенитных пулеметных установок, прикрывающих железнодорожный вокзал и Южную бухту. Из них уже неоднократно открывали огонь по БПЛА, в результате чего пули и обломки падали на остановку общественного транспорта "Железнодорожный вокзал", находящуюся под холмом, чудом не ранив людей", – отметили в Telegram "Крымский ветер".

Также около часа ночи в поселке Октябрьское Красногвардейского района были слышны звуки выстрелов. Позже, после 01:00, в Симферополе прогремел взрыв в районе местной ГРЭС.

Напомним, в ночь на 9 июня, Силы обороны Украины повторно атаковали Чонгарский мост, который соединяет материковую Украину (Херсонскую область) с временно оккупированным Крымом. После этого эта важная для врага переправа полностью выведена из строя. Операция реализована украинскими дронами FP-2.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны в ночь на 7 июня поразили нефтебазу "Семиколодезянская" во временно оккупированном Крыму: на объекте, где россияне накапливают топливо для своих войск, вспыхнул пожар. Также поражена нефтебаза в районе оккупированной Феодосии.

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