В оккупированном Крыму слышали взрывы, в районе Севастопольской бухты виднеется дым: что произошло

Во временно оккупированном Крыму с утра 9 августа слышны взрывы. о нем говорят жители Джанкойского района. Также крымчане рассказывают о едком дыме, поднимающемся в районе Севастопольской бухты, а оккупанты остановили движение на Крымском мосту.

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Об этом пишут российские СМИ. Гауляйтер Севастополя Михаил Развозжаев попытался уверить крымчан, что взрывы и дым – это следствия "учений", однако те ему не сильно поверили.

Примерно в 9:30 российские СМИ начали сообщать о приостановке движения на Крымском мосту. Всего полчаса спустя жители Джанкойского района временно оккупированного Крыма пожаловались на взрывы.

Также крымчане рассказывали об удушливом едком дыме, поднимающемся в районе Севастопольской бухты.

Гауляйтер временно оккупированного Севастополя Михаил Развозжаев уже традиционно объяснил происходящее "учениями флота".

"Если видите дым в районе Севастопольской бухты, то не переживайте. Это флот проводит тренировку расчетов РХБЗ. В городе все спокойно", – написал представитель оккупационной "власти".

Однако у крымчан на сей счет несколько иное мнение, которым они поделились с Развозжаевым в комментариях под его сообщением в Telegram.

"Ничего себе тренировки. Весь центр, ЖД, авто вокзал в едком дыму, корабля не видно даже за ним", ."Дышать невозможно! Дети кашляют. Что за тренировки такие?", "Учения для отравления людей? На проспекте Победы чувствуется запах гари", "О тренировках можно заранее предупреждать, а не тогда, когда уже что-то случилось", "Химический запах в квартирах. Центр города в дыму. Дышать невозможно. Ветер в сторону города", "Дым видно очень, и пахнет резиной", – пишут комментаторы.

Напомним, ранее украинские воины нанесли удары по Чонгарскому и Геническому мостам: они получили повреждения, а оккупанты теперь вынуждены снабжать свои группировки на материковой части Украины, пользуясь маршрутом через Армянск и Чаплинку, что практически в два раза увеличивает время в дороге.