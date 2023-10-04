В оккупированном Крыму слышали звук взрыва, поднялся дым. Фото

В районе села Льговское Кировского района во временно оккупированном Крыму 4 октября прогремел взрыв. После этого местные жители видели задымление.

Об инциденте сообщил Telegram-канал "Крымский ветер" в 11:30, ссылаясь на информацию от крымчан. "Вроде и полигона там нет, и утилизация сегодня в других районах проводится", – отметили в сообществе.

Добавим: Льговское расположено в непосредственной близости от трассы "Таврида". В этом районе ранее уже звучали взрывы. В частности, это происходило в мае, апреле и июле 2023 года (согласно данным проекта "Радио Свобода").

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Как писал OBOZREVATEL:

– Партизаны "Атеш" сообщили, что пробрались на аэродром российских захватчиков в районе Гвардейского (Крым). Они обнаружили там семь систем ПВО и фортификационные сооружения.

– Также участники движения "Атеш" показали расположение кораблей Черноморского флота России в Севастопольской бухте.

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