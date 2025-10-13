В оккупированном Крыму сообщили об ударе по Таврической ТЭС: вспыхнул пожар. Фото и видео

В ночь на 13 октября во временно оккупированном Крыму была атакована Таврическая ТЭС под Симферополем: на объекте вспыхнул пожар. Горело также в районе электроподстанции "Кафа" 220 кВ, являющаяся ключевым узлом для энергоснабжения полуострова.

На значительной части Крыма отключен мобильный интернет, также север полуострова практически всю ночь был обесточен. Подробности сообщил Telegram-канал "Крымский ветер".

Что известно

По данным канала, минувшей ночью под атакой дронов оказалась Таврическая ТЭС под Симферополем: в сети появились кадры вспыхнувшего на ней после череды громких взрывов пожара.

После прилета в Симферополе и Феодосии фиксировались перебои с электроэнергией, писал "Крымский ветер" со ссылкой на подписчиков.

Также "Крымский ветер" обратил внимание на появившееся в одном из Z-пабликов видео с предположительно горящей ТЭС возле Симферополя.

Правда, пропагандисты, опасаясь привлечения к ответственности российскими властями, полностью заблюрили его, но через блюр угадывается огромный столб дыма, поднимающийся в небо.

После удара, утверждает канал, ссылаясь на крымские группы, движение автотранспорта в районе Таврической ТЭС было перекрыто.

На этом взрывная ночь для энергетики оккупированного полуострова не закончилась.

"Также около полуночи была атака на электроподстанцию "Кафа" 220 кВ. Мониторинговая группа "Крымского ветра" по данным спутниковой съемки отмечает пожар рядом с подстанцией. На видео – момент прилета в ее районе. Была ли повреждена подстанция, неизвестно", – заявили в "Крымском ветре".

Как пишет "Крымский ветер", электроподстанция "Кафа" — это высоковольтная подстанция напряжением 220 кВ. Её основная функция — разворот энергосистемы с севера на восток и распределение большей части мощности энергомоста между Крымом и Россией.

"Подстанция является ключевым узлом для энергоснабжения Крыма, обрабатывая большую часть мощности энергомоста, а также обеспечивает распределение электроэнергии между северной и восточной частями полуострова", – утверждают администраторы канала.

В сети в этот раз появилось крайне мало кадров, которые бы позволили судить о результативности атаки. Однако это не означает, что удары миновали без последствий – причины могли быть иными.

"На севере Крыма около полуночи отключили мобильный интернет, затем и электричество в селах, сообщают подписчики. Свет включили только в 7.30", – заявили в "Крымском ветре"

Кроме того, в канале утверждают, что по состоянию на 8 часов утра в Симферополе и на большей части Крыма мобильный интернет все еще отсутствовал.

Тем не менее, некоторые фото, в частности, с ТЭС в Симферополе, подписчики канала его администраторам передать смогли.

"Сильно горит Таврическая ТЭС под Симферополем, сообщают подписчики. Что именно так дымит, неизвестно. Также неизвестна степень повреждений и как это повлияет на энергоснабжение. Таврическая ТЭС (Симферопольская ПГУ-ТЭС) — парогазовая электростанция. Мощность — 470 МВт", – писал "Крымский ветер".

В российском минобороны тем временем заявили об "уничтожении" над захваченным полуостровом "16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа" всего за час – с 7:00 до 8:00.

Еще 40 якобы удалось "сбить" в течение ночи.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что минувшей ночью в Феодосии снова прогремели взрывы в районе нефтебазы. На объекте снова вспыхнул мощный пожар.

Нефтебаза совсем недавно уже была атакована и очень ярко горела не менее трех суток. Она является крупнейшим нефтехранилищем на оккупированном полуострове. Хотя оккупанты и пытались убедить, что эта нефтебаза "уже не используется" – зарево от пожаров на ней, которые видны даже из космоса, красноречиво свидетельствуют об обратном.

