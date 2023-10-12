В оккупированном Крыму воздушная тревога: Крымский мост перекрыли, в Севастополе 'воюют' с беспилотниками. Видео

Вечером 12 октября во временно оккупированном Крыму стало очень громко. В Севастополе и Керчи прозвучала воздушная тревога.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы. В результате, Крымский мост перекрыли (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Отмечается, что над Севастополем замечены беспилотники. Сообщает об одном БПЛА над Черным морем.

Вскоре появилась информация о ракетной атаке. Традиционно, пропагандисты заявили об успешном их отражении. В частности, оккупанты якобы сбили "1 или 2 ракеты".

"Мост закрыли. Ракетная опасность. Морской Флот России отражает удар врага. Не долетев до Крыма 1-3 ракеты, скорее всего С200 с северной стороны", – пишут паблики.

Кроме того, есть информация, что в Севастополе остановили наземный транспорт.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 октября в районе бухты у временно оккупированного Севастополя раздались взрывы. Российские оккупанты убеждают, что используют табельные средства маскировки.

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