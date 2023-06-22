В оккупированном Мелитополе утром прогремела серия взрывов, захватчики не выпускали людей из города – СМИ

Во временно оккупированном Мелитополе утром четверга, 22 июня, прогремела серия взрывов. После этого захватчики не выпускали людей из города.

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Об этом сообщает местное издание "РИА-Мелитополь". Всего утром в городе раздалось 8 взрывов.

Уточняется, что сначала были прилеты, а потом якобы работало российское ПВО.

После взрывов заметно оживилось движение военного транспорта по городу. Местных жителей, которые хотели выехать в села из Мелитополя, на блок-постах не пропускали.

В минувшие выходные такая же ситуация была и на блок-постах при попытке граждан выехать из Мелитополя в Приазовье. Машины российские оккупанты осматривали час, мужчин заставляли раздеваться и смотрели, нет ли следов от бронежилета или наколок. Однако даже если ничего подозрительного не находили, разворачивали людей обратно в город.

Кроме того, людей захватчики не выпускают из Васильевки и фактически превратили прифронтовой город в резервацию, а мирное население держат в заложниках. С особой страстью оккупанты осматривают тех гражданских граждан, у которых нет российского паспорта.

Стоит отметить, что под Васильевкой в Запорожье идут ожесточенные бои. Своих раненых и "200-х" российские военные свозят в временно оккупированный Мелитополь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Мелитополе Запорожской области оккупанты устроили между собой перестрелку. Предварительно, зачинщиками стали выпившие военнослужащие страны-агрессора. Они открыли огонь по представителям т.н. военной комендатуры, военной полиции, ФСБ и других силовых ведомств, приехавших усмирять пьяную компанию.

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