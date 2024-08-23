В оккупированном Мелитополе зафиксировали движение колонн российской военной техники в сторону границы. Видео

Российские оккупационные войска покидают села под Мелитополем Запорожской области, где они находились долгое время. Оттуда колонны вражеской техники через город двигаются в сторону границы РФ.

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Об этом сообщает "РИА-Мелитополь". Там отметили, что техника оккупантов буквально заполонила трассы под Мелитополем, что свидетельствует о переброске значительного количества сил.

Соответствующие кадры были сняты очевидцами в пятницу, 23 августа, на оккупированной части Запорожья.

"Россия выводит часть своих войск с территории Украины, в том числе из Запорожской области, пытаясь ответить на наступление украинских сил в Курской области", – говорится в сообщении.

Между тем российские военкоры и другие пропагандисты дружно заявляют о возможном наступлении ВСУ на Мелитополь с целью перерезать сухопутный коридор.

Как сообщал OBOZ.UA, операция Сил обороны в Курской области РФ заставила Москву перебрасывать в этот российский регион отдельные подразделения с украинского фронта. В настоящее время массовый переброс войск не фиксируется, однако в целом из передовой на территории Украины выведено более 5 тысяч российских захватчиков.

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