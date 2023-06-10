В оккупированном Симферополе прогремело два взрыва: гауляйтер Аксенов заявил о ПВО

Около 5:30 10 июня во временно оккупированном Россией Симферополе на территории Крыма прогремели два взрыва, ориентировочно в районе железнодорожного вокзала. Гауляйтер полуострова Сергей Аксенов заявил, что работала ПВО, якобы сбившая две баллистические ракеты.

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В их запуске пособник оккупантов обвинил украинскую армию из ОТРК "Гром-2". Украинская сторона пока ситуацию не комментировала.

Также Аксенов заверил, что жертв и пострадавших в результате происшествия нет.

Как сообщили местные жители, от взрывов в Симферополе и даже в Симферопольском районе задрожали дома и дребезжали оконные стекла. Telegram-каналы утверждают, что взрывы были настолько мощные, что их слышали даже в Бахчисарайском районе.

Напомним: 4 июня во временно оккупированном Крыму заявили о якобы атаке сразу девятью беспилотниками. Захватническая "власть" похвасталась успешной работой российской ПВО, но и признала повреждение. Уточнили, что "неизвестные БПЛА" были сбиты в Джанкое. Повреждения получили несколько частных домов, где выбило стекла.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– взрывы на железной дороге во временно оккупированном Крыму 18 мая могли сорвать поставки ракет Черноморскому флоту Российской Федерации. "бавовна" заблокировала единственную железнодорожную ветку в порт Севастополя;

– 25 мая оккупанты заявили об атаке беспилотниками по Севастополю. Захватчики похвастались, что все БПЛА якобы были сбиты или посажены средствами РЭБ, однако у россиян это вызвало только панику.

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