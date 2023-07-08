В оккупированном Сорокином горячо: горит склад, детонируют боеприпасы. Видео

На востоке временно захваченной войсками России территории Луганской области вечером в пятницу, 7 июля, прогремели взрывы. На месте начался пожар.

Видео дня

Соответствующие кадры публиковали в социальных сетях местные жители. Речь идет о населенном пункте Сорокино (бывший Краснодон) (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По предварительными данным мониторинговых каналов, произошло возгорание на объекте российских оккупантов, где располагался склад боеприпасов оккупационной армии РФ. На видео слышны звуки, характерные для детонации боеприпасов.

"Сорокино, Луганская область – вторичная детонация склада БК", – писало канал Monitor.

Сорокино расположено в юго-восточной части Луганской области в 50 км от областного центра. С апреля 2014 года населенный пункт захвачен российскими оккупантами.

Как сообщал OBOZREVATEL, днем 5 июля взрывы прогремели в районе железной дороги в оккупированной Ясиноватой. В сети писали о возможном поражении вражеского склада боеприпасов. На месте прилета горели фуры и железнодорожные вагоны.