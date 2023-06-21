В оккупированном Токмаке расцвела 'бавовна': есть прилеты по оккупантам

В ночь со вторника на среду, 21 июня, "бавовна" снова посетила российских оккупантов в Токмаке Запорожской области. Там были прилеты по позициям "второй армии мира".

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Об этом сообщили украинские мониторинговые паблики. По их данным, на северных окраинах временно оккупированного Токмака прозвучала целая серия взрывов.

В общей сложности их насчитали около 10. Сначала "бавовна" прилетела четыре раза, потом еще два, а после этого в районе Токмака прогремело еще три взрыва.

"В Токмаке стрельба (может свадьба у чайных тик-токеров), к северо-западу от Токмака – еще 6 прилетов. И это не все. Ночная дискотека вокруг Токмака не заканчивается", – добавили в сети позже.

Отметим, что именно из Токмака и приближенных к нему населенных пунктов российские захватчики регулярно обстреливают Запорожье и окрестности ракетами С-300.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Во временно захваченных Россией городах Мелитополь и Токмак в Запорожской области в ночь на 12 июня прогремели взрывы. В сети писали, что у российских оккупантов снова была "бавовна".

– Ночью 8 июня украинские защитники также устроили оккупантам мощную "бавовну" на Запорожье. ВСУ ударили по позициям врага во временно оккупированном Токмаке.

– Силы обороны Украины нанесли мощный удар по позициям одного из подразделений ВС РФ в 20 км от линии фронта. Наши защитники обстреляли тыловые позиции оккупантов по линии Васильевка-Токмак на временно оккупированной территории Запорожской области.

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