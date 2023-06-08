Силы обороны нанесли удары по тылу врага на линии Васильевка-Токмак: появилось красноречивое видео

Силы обороны Украины нанесли мощный удар по позициям одного из подразделений ВС РФ в 20 км от линии фронта. Наши защитники обстреляли тыловые позиции оккупантов по линии Васильевка-Токмак на временно оккупированной территории Запорожской области.

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Последствия атаки показал в Telegram автор канала "Досье шпиона". На кадрах – кровь захватчиков, воронки от прилетов, разрушенное здание (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Также автор канала отметил, что судя по количеству поступающих сообщений, наше внимание в ближайшее время будет приковано к Запорожскому направлению.

Напомним: издание The Washington Post сообщило, что Силы обороны Украины якобы начали долгожданное контрнаступление против оккупационной армии России. Как отметило издание, Запорожскую область долгое время считали наиболее стратегическим и возможным местом новой украинской кампании.

"Прорываясь на юг через поля региона, киевские силы могли бы перерезать "сухопутный мост" между материковой частью России и оккупированным Крымом, перерезав важные российские пути поставок. Они также могут попытаться освободить город Мелитополь, который Россия сделала оккупированной столицей региона, и Энергодар, где расположена Запорожская атомная электростанция", – пишет издание.

Также 8 июня в Минобороны намекнули на наступление Вооруженных сил в Запорожском направлении. В районе Орехова враг находится в активной обороне.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в ГУР объяснили, почему ВСУ не зашли в Крым до лета, как обещал руководитель ведомства Кирилл Буданов. Там отметили, что "происходят коррективы", но "общая ситуация и общая оценка остается без изменений: Украина, безусловно, вернет Крым";

– военная разведка Британии сообщила, что украинские силы обладают инициативой по большинству направлений боевых действий. Тяжелые бои сейчас продолжаются на многих участках фронта.

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