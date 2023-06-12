В оккупированных Мелитополе и Токмаке прогремели взрывы: партизаны сообщили о сильном прилете

Во временно захваченных Россией городах Мелитополь и Токмак в Запорожской области в ночь на 12 июня прогремели взрывы. В сети писали, что у российских оккупантов снова была "бавовна".

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Партизаны из движения "Атеш" на своем канале в Telegram сообщили, что в Мелитополе прилет по врагу был очень сильным. Что именно было поражено, там не уточнили.

"От агента "Атеш" в Мелитополе: "Очень сильный прилет. Не ПВО. Работают точно в цель", – говорится в сообщении партизан.

На канале "Риа Мелитополь" отметили, что взрыв был такой силы, что его слышали даже в районе Нового Мелитополя и Юровки.

Сильные взрывы также было слышно во временно захваченном россиянами Токмаке. На опубликованных в сети кадрах слышны звуки детонации.

По предварительной информации, взрывы прогремели в северной части населенного пункта.

8 июня стало известно, что украинские военные устроили оккупантам в Токмаке мощную "бавовну", в результате которой удалось уничтожить большое количество живой силы врага. Численность взрывов во временно оккупированном украинском городе была такой, что трудно счесть.

А утром 10 июня два взрыва было слышно во временно оккупированном Россией Симферополе на территории Крыма, ориентировочно в районе железнодорожного вокзала. Гауляйтер полуострова Сергей Аксенов заявил, что работала ПВО, якобы сбившая две баллистические ракеты.

А в районе захваченного Геническа, который оккупанты назначили "столицей" Херсонщины, 9 июня раздались взрывы. По предварительным данным, в результате "бавовны" есть много раненых и ликвидированных оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Бердянске раздались громкие взрывы. На месте прилетов вспыхнул мощный пожар.

До этого в Бердянске тоже было неспокойно. В городе взорвали автомобиль приспешника врага, предварительно местного коллаборанта.

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