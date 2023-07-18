В оккупированных Мелитополе и Михайловке слышали звуки взрывов: первые подробности

Днем вторника, 18 июля, во временно оккупированных населенных пунктах на Мелитопольском направлении в Запорожской области раздались взрывы. В частности, один мощный слышали в Мелитополе, а еще пять – в Михайловке.

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В Мелитополе, по данным очевидцев, было громко в центральной части города. О событиях на территориях, временно подконтрольных российским захватчикам, сообщил Telegram-канал "Запорожья Новости".

Напомним: в оккупированном Крыму 18 июля пожаловались на ночную атаку 28 беспилотников. На востоке полуострова ПВО якобы сбила 9 дронов, еще 19 были подавлены средствами РЭБ.

В свою очередь в министерстве обороны РФ в атаке БПЛА обвинили "киевский режим" и заявили, что разрушений нет.

Россияне в сети написали, что не верят чиновникам страны-агрессора. Они требуют доказательств, а некоторые – ответных ударов.

Кроме того, 17 июля гауляйтер временно оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов заявил о "ЧП" на Крымском мосту, из-за которого движение им было остановлено. Оказалось, что ночью там прогремело несколько взрывов, обрушилась часть дорожного полотна, образовав пропасть, и погибли два человека. Очевидцы же утверждали о густом дыме после "бавовны" и невозможности выехать.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– российские оккупанты пожаловались на атаку на Балаклавскую ТЭС во временно захваченном Севастополе. Россияне уже размечтались об "отмщении";

– на оккупированной Луганщине произошли на складе ракетного вооружения оккупантов в Юбилейном. В сеть попало видео "бавовны", на котором слышна детонация.