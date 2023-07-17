Выродился дым: появилось видео первых минут после 'бавовны' на Крымском мосту

Ночью 17 июля в российских соцсетях поднялась паника из-за сообщений из района Керченского моста во временно оккупированном Крыму. Местные жители слышали взрывы, после которых "власти" заявили о каком-то "ЧП" с жертвами и попросили воздержаться от поездок этой переправой.

Видео дня

Движение там остановили, поэтому на мосту образовалась огромная пробка. Несмотря на традиционные заверения оккупантов об отсутствии причин для паники, очевидцы все же утверждали о "бавовне", после которой в районе переправы поднялся дым и образовались провалы дорожного полотна (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Пропагандисты известили, что в пределах 03:00-03:20 понедельника на Крымском мосту прогремели два взрыва. Событие произошло возле 145-й опоры со стороны Краснодарского края РФ.

Не давая подробностей, захватчики быстро закрыли передвижение по переправе для "восстановления ситуации". Водителей развернули и отправили на "безопасное расстояние". Ведь, вероятно, был поврежден по меньшей мере один пролет, а скорее всего даже два.

Тем не мене в сети начали появляться видео, как утверждают авторы, снятые сразу после звука взрыва в районе моста, где виднелся густой дым. На кадрах видно, как, заметив его, автомобили стали останавливаться.

Так, на подъезде к мосту в Краснодарском крае образовалась многокилометровая пробка с более чем 1000 авто. Гауляйтер Крыма Сергей Аксенов призвал людей "воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут". В частности, через "новые регионы", которыми предатель назвал временно оккупированные южные и восточные области Украины.

Впоследствии было опубликовано еще несколько видео, подтвердивших "бавовну" на Крымском мосту. Уже на рассвете там дымилась часть пролета. Судя по кадрам, на мосту обрушилось по меньшей мере два провала дорожного полотна.

На фото с российских ресурсов также заметны некоторые повреждения опор, хотя пропагандистски утверждали, что эти конструкции не задело, а только дорогу.

Напомним: утром 17 июля гауляйтер временно оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов заявил о "ЧП" на Крымском мосту, из-за которого движение им было остановлено. Оказалось, что там после ночных взрывов образовалось несколько больших провалов дорожного полотна и есть жертвы.

Как сообщал OBOZREVATEL, военный эксперт Алексей Мельник подчеркнул, что из-за постоянной угрозы ударов по Крымскому мосту оккупанты вынуждены были перебрасывать туда дополнительные средства ПВО. По его словам, предыдущие "бавовны" имели долгосрочные последствия, после которых захватчикам не удастся восстановить в полном объеме пропускную способность моста.

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