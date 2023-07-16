На оккупированной Луганщине поражен склад ракетного вооружения РФ: была слышна детонация

Утренние взрывы на оккупированной Луганщине произошли на складе ракетного вооружения оккупантов в Юбилейном. В сеть попало видео "бавовны", на котором слышна детонация.

Видео дня

Соответствующие кадры были опубликованы в Telegram-канале Управления стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины. "Фото и видео поражения Силами обороны Украины склада ракетного вооружения во временно оккупированном Юбилейном на Луганщине", – говорится в публикации (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

В то же время "Донбасс Реалии" установили, что прилет пришелся на участок за Луганском, юго-западнее квартала Южного. Одно из видео очевидцев взрывов было снято из квартала Героев Сталинграда и Ольховского.

А в местных пабликах жители Луганска пишут, что слышали ракету и после ее взрыва "трижды сдетонировало".

Ранее мониторинговые ресурсы отметили, что цех, который виден на карте у террикона, является бывшим механическим цехом шахты и использовался войсками РФ в качестве ангара для ремонта и хранения тяжелой техники.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Утром 16 июля в оккупированном Луганске прогремели взрывы. Оккупанты пожаловались на атаку дальнобойными кассетными боеприпасами.

– В оккупированном Мариуполе утром заявили об обстреле крылатыми ракетами Storm Shadow.

– В оккупированном Севастополе ночью пожаловались на "комбинированную" атаку беспилотников. Российская ПВО якобы уничтожала "надводные и воздушные дроны".

– Источники OBOZREVATEL в украинской разведке рассказали, что операцию в Севастополе провело ГУР Минобороны Украины. Это была первая украинская комбинированная атака дронами.

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