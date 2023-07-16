В Мариуполь 'прилетели' Storm Shadow: сообщается о взрывах у оккупантов

В оккупированном Мариуполе утром 16 июля сообщили о взрывах. По предварительным данным, в город прилетели крылатые ракеты Storm Shadow.

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В частности, кремлевские пропагандисты по состоянию на 10:35 заявили, что в Мариуполе "громко". Они сообщили, что оккупанты из-за "бавовны" подняли в небо свою авиацию, однако заверили, что якобы "все в порядке".

"Сохраняйте спокойствие, все в порядке", – призвали пропагандистские паблики.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко подтвердил факт взрыва.

"Вообще сверхвысокая активность работы ПВО оккупантов по всей линии Розовка (Запорожская область) – Никольское – Мангуш – Мариуполь. Набираемся терпения. Что-то происходит и это что-то очень приятное", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Утром 16 июля взрывы также прогремели в оккупированных Луганске и Бердянске. Оккупанты пожаловались на атаку дальнобойными кассетными боеприпасами.

– Ночью в оккупированном Севастополе пожаловались на "комбинированную" атаку БПЛА. Мощные взрывы раздавались в бухте Севастополя, где российская ПВО якобы уничтожала "надводные и воздушные дроны".

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