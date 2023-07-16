Оккупантов в Луганске и Бердянске посетила 'бавовна': фото взрыва

Утром 16 июля во временно оккупированном Луганске и Бердянске прогремели взрывы. Оккупанты пожаловались на атаку дальнобойным оружием.

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После взрывов в Луганске началась детонация. Об этом сообщают Telegram-каналы (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Российские оккупанты уже успели заявить, что украинские военные ударили по Луганску, якобы применив дальнобойные кассетные боеприпасы. На месте взрыва поднялся огромный столб черного дыма.

Также очевидцы сообщают о детонации боеприпасов после взрывов в Луганске. Однако по какому именно объекту был нанесен удар, информации пока нет.

Взрывы подтвердила российская оккупационная администрация. Взрывы произошли на юго-западной окраине города в районе шахты "Мащинская".

Через некоторое время журналист Денис Казанский заявил, что удар нанесен по территории шахты "Мащинская" в поселке Юбилейный, где располагались оккупационные войска.

В то же время о взрывах сообщали в Бердянске Запорожской области. Громкие звуки местные жители слышали в центре и других районах временно оккупированного города.

В свою очередь российские оккупанты отчитались о якобы работе противовоздушной обороны.

Напомним, в сети показали фото разрушительных последствий для гостиницы "Дюна" в Бердянске на Запорожье, которую накрыла мощная "бавовна". Она "демилитаризировала" много наемников армии РФ, которые облюбовали это место.

Ранее сообщалось, что украинские защитники имеют частичный успех на Бердянском направлении и закрепляются на достигнутых рубежах, нанося большие потери оккупантам. Они осуществляют аэроразведку, контрбатарейную борьбу, уничтожают вражеские цели и разминируют территории.

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