Украина впервые провела комбинированную атаку дронами на Севастополь, РФ заставили поднять авиацию – источники

Утреннюю операцию в оккупированном Севастополе провело Главное управление разведки Министерства обороны. Впервые Украина применила комбинированную атаку с моря и воздуха.

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Об этом OBOZREVATEL рассказали источники в украинской разведке. В частности, отмечается, что эксперимент показал реалистичность и оценивается как успешный.

В ходе отражения нападения в период с 03:15 по 04:40 фиксировалась работа систем ПВО и стрелкового оружия в районе акватории Севастопольской бухты.

Кроме того противник поднял авиацию – два вертолета, предположительно, для отражения атаки на морские цели.

Данные о поражении целей уточняются, рассказали источники.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ночью в оккупированном Севастополе пожаловались на "комбинированную" атаку дронов. Мощные взрывы раздавались вблизи бухты Севастополя и Балаклавы, где ПВО, по словам оккупантов, уничтожала "надводные и воздушные БПЛА".

– Кремлевские пропагандисты показали видео с морским дроном в бухте Севастополя. По аппарату вели огонь из стрелкового оружия.

– На днях жители оккупированного Севастополя жаловались на ночные взрывы и стрельбу. Гауляйтер Развозжаев только после 10-ти утра объяснил, что это были "учения".

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