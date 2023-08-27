В оккупированных Олешках дрон атаковал авто российского пропагандиста. Фото и видео

Во временно оккупированных Олешках в Херсонской области дрон обстрелял автомобиль российского пропагандиста издания News Front с псевдонимом Lex. Сам он получил незначительные ранения, а вот автомобиль теперь больше напоминает решето.

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После атаки Lex снял ее последствия на видео. На кадрах видна окровавленная голова "военкора" и помятая легковушка со множеством сквозных отверстий от обломков (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Напомним, коллаборантка из Казачьих Лагерей в Херсонской области Людмила Имшеницкая пожаловалась, что российские оккупанты "кинули" ее с эвакуацией. Теперь предательница опасается мести украинских патриотов и не знает, как выбраться из пока еще оккупированного населенного пункта.

А во временно оккупированной Кирилловке на Запорожье россияне "кинули на подвал" коллаборантку и бывшую гауляйтершу Екатерину Уманец. Ее задержали из-за сбыта ворованного имущества.

Как отмечается, во время своего пребывания в должности гауляйтера Кирилловки, Уманец разворовывала имущество из баз отдыха и частных домов местных жителей, покинувших город. Уманец присваивала все, включая личные вещи, в том числе бытовую технику и подушки.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 августа украинские дроны атаковали военный аэродром в Курске. Они отработали по пяти российским самолетам, радару С-300 и двум "Панцирям". Очевидцы утверждали, что в городе раздалось не менее 13 взрывов.