В оккупированных Олешках у дома, где поселились захватчики, появились граффити с сине-желтым флагом. Фото

На временно оккупированной территории Херсонщины движение сопротивления продолжает демонстрировать захватчикам, что их не желают видеть на украинской земле. Так, в Олешках возле дома, где поселились оккупанты, украинцы нарисовали граффити с тризубом и сине-желтым флагом.

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Об этом сообщают активисты движения "Желтая лента". Украинцы не перестают напоминать врагу, что его нахождение на украинской земле временное.

Несмотря на длительную оккупацию, местные жители ждут ВСУ, а общественное сопротивление на временно оккупированных территориях Украины продолжает набирать обороты.

"Херсонщина продолжает сопротивляться оккупантам. Олешки – это Украина! Патриотические граффити с сине-желтым флагом и тризубом появились в Олешках возле дома, где проживают рашисты. Гордимся нашими несгибаемыми украинцами. Верим и ждем ВСУ!" – пишут активисты.

Ранее сообщалось, что агенты военно-партизанского движения "Атеш" провели разведку стратегического аэродрома в поселке Новофедоровка, расположенном в Сакском районе временно оккупированного Крыма. Этот объект является одним из ключевых для врага, откуда совершается большинство вылетов российских истребителей, совершающих нападения на территорию Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, во временно оккупированном Донецке украинские партизаны подняли украинский флаг. Сине-желтый флаг развернули прямо над гербом "ДНР", активисты с иронией спросили лидера "ДНР" Дениса Пушилина, как ему такое.

Напомним, что ранее члены движения "Желтая лента" показали, как горят российские пропагандистские газеты во временно оккупированном Мелитополе. Путинские террористы распространяют в украинских городах пропагандистскую газету "Комсомольская правда", которая была одним из основных средств пропаганды еще при СССР. Оккупанты нагло врут в газетах, что украинцы якобы рады приходу в свои дома "русского мира".

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