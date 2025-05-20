В окоп прилетела мина: украинский воин перенес 40 операций и планирует вернуться на фронт. Видео

Владимиру – 49 лет. Он доброволец, бывший командир взвода 43-й отдельной механизированной бригады. За время войны он пережил более сорока операций, потерял глаз, руку и ногу, но не потерял самого главного – силу духа.

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Его историю рассказало "hromadske". На лице у него свежие швы, а вдоль лба простирается длинный шрам, скрепленный хирургическими скобами. Он буднично машет уцелевшей рукой, как будто это - мелочь.

"Я надеялся, что вернусь через полгода. Просто затянулось. Очень долго мне сохраняли левую ногу. А потом – пока протез, пока операции... Сейчас вот только вставили кости, сравнили череп", – говорит он спокойно и уверенно.

Владимир мечтает снова вернуться на фронт – возможно, через пять месяцев. Он осознает, что штурмовиком уже не станет, но имеет ценный военный опыт и верит, что благодаря ему кто-то сможет спасти жизнь.

"Ну не пойдут те, кто прячутся и убегают от работников ТЦК. Говорят: "Я боюсь". А ну как и я так скажу? И что? Дождемся, пока сюда зайдут "кадыровцы" или якуты и будут вас насиловать, избивать? Я это все уже видел. И я этого не хочу. Я хочу (и это без пафоса) мирного неба", – отметил военный.

Его мать – Вера Овсянникова – рядом с ним все это время. Они уже почти два года живут в больницах. Вера покинула свой дом в Андреевке и уехала с сыном через Харьков, Киев, Ивано-Франковск, Львов, а потом снова Киев. В 70 лет она ухаживает за сыном так, как в первые месяцы его жизни. Она не плачет, по крайней мере – никогда возле него.

"Я возле него ни разу не плакала. Я не люблю, когда на меня говорят: "Ой, Григорьевна, какое вам горе". У меня сын поднялся. Как может быть плохо? Как он лежал – не вставал. А теперь сидит. А теперь костыли надел и по коридору ходит. Может на протезе пройтись. Как это не радоваться жизни? Мы же живем, и мы должны радоваться. А для чего раскисать? Не надо плакать. Мы сильные, мы победим и приедем домой. Украина превыше всего. Все будет хорошо. У меня сын защищал Украину. Украина ему поможет. И мы поднимемся. И все будет. И никому из матерей, если дети такие, как у меня сын, нельзя останавливаться. Надо идти только вперед", – рассказала госпожа Вера.

Женщина имеет 49 лет педагогического стажа. Она даже проводила уроки прямо из палаты – онлайн, пока сын спал. Но решила уволиться.

"Я пыталась ночью готовиться, а им из окна уроки проводила. Но понимая своей душой, какого состояния ждут дети от учителя, я решила, что на пятидесятый год не пойду", – говорит мать Владимира.

Муж Веры умер от инсульта через две недели после ранения сына. Но она держится – ради Владимира.

"Правда мы с тобой крепкие! Мы сильные – мы все победим! Протез на руку есть, на ногу есть. Лицо сделают – и мы поедем домой", – улыбается она.

У Владимира трое детей. Старшему – 28 лет. После ранения отца он пошел добровольцем в 3-ю штурмовую бригаду и воюет до сих пор.

"Это его так зацепило, что он сам пошел. Это его выбор. Да, я переживаю как отец. У него маленькая трехлетняя дочь, моя внучка, и молодая красивая жена. Но, видимо, так уж нам пришлось на века – проявить себя как мужчина", – отметила женщина.

За службу Владимир имеет два ордена "За мужество" – II и III степени. Но раздражается, когда его называют героем.

"Я – обычный парень. Я видел настоящих героев и знаю, какие они. У них звезда Героя. А мне до них далеко. Я просто солдат, который выполнял свою мужскую миссию, конституционные, гражданские обязанности. Да и все. Ничего здесь такого нет", – сказал военный.

"Он не говорит, что герой, а я говорю", – ласково вмешивается Вера.

Мать вспоминает те страшные моменты, когда впервые увидела сына после ранения.

"Когда я его впервые увидела в Харькове – он был полностью в бинтах. Виднелся только рот. И не вспомнил сразу, кто я. Некоторые операции длились по 13 часов. Дорогой ценой он заплатил. Но честь, говорит, дороже жизни. Он мне всегда повторяет эти слова", – вспоминает женщина.

"А что? Я же не жизнь отдал. Это только рука и нога. Это ничего страшного", – добавляет Владимир.

Пани Вера поправляет сыну подушку, потом вдруг вскакивает.

"За все время, где мы были, – нас везде всем обеспечивали. Мы ничего нигде не платили. От лекарств - до протезов. Когда мне плохо – ставят капельницы. Заботятся и обо мне. Ну что же, 70 лет уже", – говорит женщина.

Военный признается, что после ранения о нем беспокоятся все – родные, врачи, волонтеры и просто неравнодушные люди.

"Обо мне беспокоятся страна, мама, врачи, друзья, волонтеры, неравнодушные - куча народа. И мне стыдно распустить сопли и говорить: "Ой, как мне плохо". Мне не плохо", – подытоживает Владимир.

Он в разводе, но сразу добавляет, что это не из-за ранения – еще раньше. А вот мама – всегда рядом.

"Самая большая поддержка – это моя мама. Она со мной с первого дня ранения, еще когда я был без сознания. В каких бы я больницах не был – она ехала везде за мной. Так получилось, что она носила меня под сердцем, а потом – из-под меня пеленки. Многие помогают, но важнее маминой помощи и поддержки – нет ничего", – говорит Владимир.

Пани Вера сидит напротив. Молча склоняет голову и снова ласково улыбается.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее двое украинских ветеранов - Иван Тарн и Александр Дашко, которые потеряли конечности во время службы в ГУР МО Украины ("Артан" и "Кракен"), - добрались до базового лагеря Эвереста на высоте 5280 метров в рамках благотворительного проекта Limitless. Ветераны доказали, что даже с ампутацией можно подняться туда, куда не все поднимаются даже с обеими ногами.

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