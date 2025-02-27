Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что украинская военная разведка уже в октябре 2021 года была проинформирована о планах России по вторжению в Украину. В Соединенных Штатах он показал схему нападения России, указывая на направления.

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Об этом сказал в интервью Укринформу. Буданов рассказал, что во время интервью в США он показал подробную схему возможного нападения, в том числе направления и силы, которыми Россия планировала атаковать.

"Приблизительно в октябре 2021 года было такое интервью в Соединенных Штатах, когда я показал схему: как будет, какими силами, по каким направлениям будет происходить нападение. Это к тому моменту была уже обнародована информация. То есть понимаете, если мы что-либо обнародовали, значит, точно это все повсюду проходило до того момента", – сказал Буданов.

Также Буданов прокомментировал слова генерала Сергея Наева, который заявил, что не имел официальной информации о времени и направлениях наступления. Начальник разведки заверил, что их служба действовала на опережение и имела точную картину планов России еще до начала войны.

Напомним, президент США Дональд Трамп подтвердил, что считает РФ ответственной за вторжение в Украину. В то же время он обвинил в войне президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена, поскольку они якобы "говорили не о том", а РФ якобы было "так легко отказать".

В России размечтались о капитуляции Украины. Окрылили представителей руководства государства-агрессора начало переговоров с американцами и последние заявления президента США Дональда Трампа, где тот фактически снимает с РФ ответственность за нападение на Украину, перекладывая вину на жертву агрессии.

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