В ООН озвучили новое количество жертв агрессии РФ в Украине за два года

Управление по координации гуманитарных дел ООН (OCHA) подтвердило, что с февраля 2022 года зафиксировано более 10 200 погибших, включая 575 детей. Количество раненых превысило 19 300 человек.

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Таковы данные с 24 февраля 2022 года до 10 января 2024-го, обнародованные в четверг, 11 января. Управление отметило последние атаки российских войск по городам Украины.

В организации подчеркнули, что, начиная с 29 декабря, страны мира стали свидетелями очередной интенсификации конфликта, когда воздушные атаки по всей Украине повлекли еще больше смертей и ранений среди гражданского населения, а также нанесли значительный ущерб и разрушения домам, школам, больницам. ектам энергетики и другой критической гражданской инфраструктуры.

Почти ни один регион страны обстрелы не обошли стороной. Атаки наносят особо большой ущерб мирным жителям вблизи линии фронта, в Донецкой, Харьковской, Херсонской и Запорожской областях, где потребности и так остры. Но общины на западе Украины и в Киеве, вдали от линии фронта, также пострадали.

В Харькове под обстрелами погибли более десятка мирных жителей и повредили онкологический центр, три больницы, школу и многочисленные дома. Повреждение объектов газо- и теплоснабжения привело к отключениям электроэнергии и перебоям с отоплением в некоторых частях города.

Управление по координации гуманитарных дел ООН с 29 декабря зафиксировало гибель 125 мирных жителей и ранение более 550 по всей Украине. Таким образом, подтвержденное количество гражданских лиц, убитых с февраля 2022 года, превысило 10 200, в том числе 575 детей, а раненых – более 19 300. Точное количество погибших от российских обстрелов и других военных преступлений неизвестно. У ООН нет доступа на временно оккупированные территории Украины.

В ОСНА подчеркнули, что международное гуманитарное право должно строго соблюдаться. Оно прямо запрещает нападения на гражданские лица и гражданские объекты, а также неизбирательные нападения. Это включает в себя гуманитарный персонал и активы. Поскольку война в Украине не утихает, вызывая высокий уровень гуманитарных потребностей, финансовая поддержка должна быть постоянной.

Нынешний План гуманитарных потребностей и реагирования для Украины, который будет представлен в Женеве на следующей неделе, предусматривает выделение 3,1 миллиарда долларов США для помощи 8,5 миллиона человек.

"В 2024 году мы призываем всех доноров снова активизироваться и помочь народу Украины", – отметили в ОСНА.

Стоит отметить, что реальных жертв Украины в войне может быть гораздо больше, учитывая, что на данный момент нет официальной информации о населенных пунктах, которые находятся под оккупацией РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террорист РФ в ночь с 28 на 29 декабря атаковала Киев несколькими десятками ракет разного типа. В небе над столицей силами ПВО все воздушные цели были уничтожены, однако, к сожалению, в городе есть разрушения и пострадавшие.

В результате ракетной атаки ночью с 28 на 29 декабря в Киевской области был ранен мужчина и повреждены жилые дома. По этому факту возбуждено уголовное производство.

Кроме того, сообщалось, что утром 2 января Россия атаковала Киев ракетами, в частности аэробалистическими "Кинжалами", попав в объект гражданской инфраструктуры в Подольском районе. Еще в нескольких районах обломки сбитых целей упали на жилые дома и открытую территорию, есть пострадавшие.

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