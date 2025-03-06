В отеле были волонтеры из США и Британии: Зеленский отреагировал на удар РФ по Кривому Рогу, в результате которого погибли четыре человека

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ночной ракетный удар РФ по гостинице в Кривом Роге. По словам главы государства, перед атакой туда заселились волонтеры из разных стран, в том числе США и Великобритании. Они выжили, потому что успели спуститься. Однако четыре человека погибли, более 30 получили ранения.

Видео дня

О последствиях прилета Зеленский написал в официальном Telegram-канале утром в четверг, 6 марта. Президент также обнародовал видео с места трагедии.

Спасательная операция продолжалась всю ночь.

"Балистика по обычной гостинице. Буквально перед ударом в гостиницу заселились волонтеры одной из гуманитарных организаций – граждане Украины, Соединенных Штатов, Британии. Они выжили, потому что успели спуститься из номеров. Но, к сожалению, четыре человека были убиты этим ударом. Мои соболезнования родным и близким", – написал президент.

Он добавил, что в общей сложности более 30 человек получили ранения, всем была оказана помощь.

Кроме того, вокруг отеля повреждено много гражданских объектов.

Утром 6 марта спасатели и другие службы продолжают работу на месте.

Президент выразил благодарность всем, кто "эти ночи и дни на дежурстве, на работе, на службе, кто спасает людей": работникам ГСЧС, Нацполиции, медикам, в частности, работникам "экстренки", и всем, от чьей работы зависят жизни.

"И нельзя делать ни одной паузы в давлении на Россию для того, чтобы остановить эту войну и террор против жизни", – призвал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, в десять вечера 5 марта баллистическая ракета России попала по пятиэтажному зданию гостиницы в Кривом Роге, вспыхнул пожар.

Ранее было известно о трех погибших, однако ночью в больнице скончался один из раненых. Более трех десятков человек пострадали, среди них есть ребенок. 7 марта в Кривом Роге будет объявлен день траура по жертвам атаки.

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