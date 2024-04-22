'В открытых источниках публиковаться не будет': Коваленко предположил, какое оружие может получить Украина от США в рамках нового пакета помощи

Военный эксперт Александр Коваленко заявил, что полный список оружия, которое Украина получит от США, не будет публиковаться в открытых источниках. По его мнению, среди вооружения могут быть ракеты ATACMS, БМП Stryker, БМП Bradley, ЗРК Patriot, ракеты Storm Shadow SCALP-EG и Taurus.

Об этом он рассказал в комментарии OBOZ.UA. Коваленко отметил, что классическая номенклатура означает боеприпасы для ствольной и реактивной артиллерии, саму артиллерию ствольную и реактивную, гаубицы, самоходные артиллерийские установки, системы залпового огня и сухопутную бронетехнику в тяжелых, средних и легких вариантах бронирования.

"То есть это идет, и я уверен, будет опять же пакеты из М2А2 Брэдли БМП, которые прекрасно себя зарекомендовали в боевых действиях в Украине. Это могут быть бронетранспортеры, те же Stryker, это могут быть М1117. Это даже могут быть и танки Abrams, я не исключаю этого. Это могут быть средства противовоздушной обороны, не только ЗРК Patriot, а это может быть и другая номенклатура среднего – малого радиуса действия, ракеты для F-16. Номенклатура ракетного вооружения для F-16, которую мы ожидаем следующим летом, как класса воздух-воздух, так и воздух-поверхность. Здесь интересно, действительно, что все же мы получили от США не только Atacms, но и такие чудесные крылатые дозвуковые ракеты, как AGM-158 JASSM, которые очень похожи по своему функционалу к Storm Shadow/SCALP-EG, Taurus", – объяснил он.

Эксперт добавил, что будет и другая номенклатура, которая не будет публиковаться в открытых источниках.

"Номенклатура уже тайной составляющей и о ней мы будем узнавать только тогда, когда она будет использоваться в зоне боевых действий или будет пролетать по российским оккупантам", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 апреля Палата представителей Конгресса США 311 голосами поддержала пакет помощи Украине более чем на 60 млрд долларов.

В Пентагоне заявили, что им нужно менее недели для передачи первой части американской помощи на передовую в Украине. Во вторник, 23 апреля, ожидается финальное голосование по законопроекту в Сенате.

В ЕС также заявили о намерении оказать большую помощь Украине, а успешное голосование в США было названо четким сигналом для Москвы.

В России одобрение в США закона о военной помощи Украине, Израилю и Тайваню назвали "вмешательством во внутренние дела". В МИД РФ издали, что американская поддержка якобы только "усилит мировые кризисные явления".

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