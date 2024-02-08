В парламенте Италии проголосовали за продление военной помощи Украине

Парламент Италии одобрил постановление, которое расширяет полномочия на передачу военной техники и другого оборудования Украине. Стоит отметить, что из 260 депутатов 218 проголосовали за, но 42 человека выступили против.

В то же время представители итальянского парламента призвали приложить больше усилий для достижения решения за столом переговоров. Об этом сообщает издание ANSA.

Стоит отметить, что коалиция из трех партий во главе с ультраправым премьер-министром Джоржией Мелони единогласно поддержали данное решение.

"Палата депутатов дала зеленый свет указу, продлевающему разрешение на передачу военных машин, материалов и оборудования правительственным органам Украины", - говорится в сообщении.

По словам вице-премьера Маттео Сальвини, который также поддержал это решение, Италия не должна позволить автократии разрушить европейское будущее. Также он призвал продолжают поддерживать Украину в борьбе с РФ.

При этом он добавил, что необходимо приложить больше усилий за столом переговоров.

Напомним, итальянская компания Beretta продолжает экспортировать стрелковое оружие в Россию через свою дочернюю структуру и компании, принадлежащие "вооруженному барону" Михаилу Хубутии.

Ранее сообщалось, что правительство Италии и его глава Джорджа Мелони сыграли ведущую роль в переговорах о выделении Укриане €50 млрд от Европейского Союза. Мелони стала в этих переговорах "главным действующим лицом" и помогла переубедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не блокировать принятие решение.

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