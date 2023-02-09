В Пентагоне анонсировали 'очень предметные' обсуждения военной помощи Украине на встрече 'Рамштайн-9'

В американском Министерстве обороны заявили, что на следующей встрече контактной группы в формате "Рамштайн" будут подробно обсуждены реальные потребности Украины в вооружении в преддверии годовщины начала полномасштабной войны с РФ. Встреча партнеров состоится во вторник, 14 февраля.

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Об этом сказал генерал Патрик Райдер, спикер Пентагона, на брифинге в среду, 8 февраля, передает Укринформ. По его словам, обсуждения будут сосредоточены на "наиболее насущных потребностях ВСУ".

Райдер подчеркнул, что обсуждения будут "очень предметными".

Представитель Министерства обороны США отметил, что официальных анонсов в вопросе поставок украинской армии современных истребителей у него нет. Однако Райдер добавил, что Вашингтон совместно с союзниками и партнерами постоянно проводят консультации по определению наиболее актуальных потребностей Украины в вооружении и технике.

"Будем упорно работать, чтобы обеспечить украинцев такими возможностями, что они имели успех на поле боя", – отметил представитель американского оборонного ведомства.

Напомним: в НАТО сообщили, что следующее заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" состоится в штаб-квартире блока в Брюсселе 14 февраля. На нем будут рассматриваться вопросы обеспечения ВСУ боевой авиацией.

14-15 февраля также состоится встреча министров обороны стран Североатлантического Альянса под председательством генсека Йенса Столтенберга.

Ранее в Офисе президента Украины и министр обороны Алексей Резников отметили, что "Рамштайн-9" будет посвящен обеспечению Украины авиацией.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 февраля Владимир Зеленский посетил Британию, где встретился с премьер-министром Риши Сунаком. Политики договорились о поставках Украине дальнобойного оружия.

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