В Пентагоне подтвердили прибытие в Украину первых БМП Bradley: как они помогут ВСУ в контрнаступлении

В Пентагоне подтвердили прибытие в Украину части обещанных несколько месяцев назад боевых машин пехоты M2 Bradley. В оборонном ведомстве США при этом не уточнили, когда и какое количество БМП были доставлены на территорию страны.

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Об этом сообщает портал The War Zone. Американцы уверены, что развертывание Украиной Bradley — это огромный шаг вперед в быстро модернизирующемся бронетанковом контингенте украинской армии.

В комментарии The War Zone представитель Пентагона Чарли Дитц подтвердил прибытие в Украину части обещанных США в январе M2 Bradley. Он сделал это после того, как в украинском Минобороны опубликовали в Twitter фото этих американских БМП, окрашенных в традиционный для украинской армии "пиксель".

"Да, мы можем подтвердить, что часть Bradley прибыла", — сказал Дитц.

Представитель Пентагона не уточнил, когда прибыли боевые машины и в каком количестве. При этом, как напомнили в The War Zone, США анонсировали передачу Украине 113 Bradley (109 в модификации M2A2-ODS-SA и четыре – BFIST).

Авторы материала подчеркнули, что им неизвестно, когда именно была сделана опубликованная МО Украины фотография и напомнили об участившихся в последние недели неподтвержденных сообщениях присутствии этих американских машин на передовой.

"Как только они вступят в бой, Bradley сослужат украинцам хорошую службу в противодействии советской бронетехнике. Bradley доказал и, вероятно, снова докажет, что он является опасным оружием против бронетехники советской эпохи, как это было в Ираке, а также против более современных танков России", – процитировали в The War Zone ветерана, работавшего с Bradley.

Украинских военных американские инструктора обучали эксплуатации и обслуживанию Bradley на полигоне Grafenwoehr в Германии с февраля этого года. В том же месяце в эту страну прибыло коммерческое грузовое судно ARC Integrity с более чем 60 автомобилями Bradley, они впоследствии переправлялись в Украину.

"Bradley являются частью большого количества танков, другой бронетехники, гаубиц и другого дополнительного оборудования, поставляемого Украине в преддверии ожидаемого контрнаступления, которое может либо попытаться освободить Крым напрямую, либо, по крайней мере, отрезать большую часть так называемой российской территории, сухопутный мост через юг Украины. Это наступление, скорее всего, примет форму атак на юг в Запорожской области... Развертывание Украиной Bradley — это огромный шаг вперед в быстро модернизирующемся бронетанковом контингенте украинской армии", – отметили в The War Zone.

БМП M2 Bradley является основной боевой машиной пехоты на вооружении арии США с 1980 годов. Она подходит как для оборонных, так и для наступательных операций. Броня и огневая сила этих машин, отмечал бригадный генерал Пентагона Патрик Райдер, дадут украинской армии значительные преимущества в бою.

БМП Bradley предназначена для обеспечения транспортировки подразделений мотопехоты на поле боя, ведения ими боя с машины и огневой поддержки. Она оснащена 25-мм автоматической пушкой M242 Bushmaster и противотанковыми ракетами TOW. Экипаж БМП состоит из трех человек: командира, наводчика и механика-водителя. Кроме них машина может перевозить еще до 6 человек.

В обновленных версиях Bradley имеется тепловизор. Учитывая, что российские оккупанты избегают боев в темное время суток, украинцы получают вследствие этого значительное преимущество.

К тому же у Bradley имеется система контроля огня, идентичная установленной на танках M1A2 Abrams. Эта БМП способна стрелять боеприпасами, которые могут уничтожать все российские танки на расстоянии до 2,5 км.

БМП способна развивать максимальную скорость до 66 км/ч по асфальтированной дороге и до 40 км/ч на бездорожье, а также до 7,2 км/ч на плаву. Запас хода достигает 483 км по шоссе. Машина имеет алюминиевый корпус и ламинатную броню.

Напомним, в начале апреля в России похвастались уничтожением в Украине БМП Bradley. Однако пропагандисты не учли одной маленькой детали: на тот момент этих бронемашин Украина еще не получила.

Также сообщалось, что, согласно заявлению премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, США планируют дополнительные поставки Abrams и Bradley Украине.