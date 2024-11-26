В Пентагоне заверили, что не видят 'никаких признаков' присутствия войск КНДР в Украине

В министерстве обороны США сказали, что не видят признаков того, что Россия перебросила военных из Северной Кореи на временно захваченные территории Украины. Движение солдат КНДР в сторону Украины по состоянию на сейчас не зафиксировано.

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Об этом сказала заместительница представителя Пентагона Сабрина Сингх на брифинге в понедельник, 25 ноября. Так она ответила на вопрос журналистов.

"Нет никаких признаков того, что в Украине есть солдаты КНДР", – сказала представитель оборонного ведомства США.

В то же время, по словам Сингх, присутствие северокорейских военных фиксируется в Курской области России, где Силы обороны Украины проводят операцию. Однако передвижений подразделений с военными КНДР на украинскую территорию не зафиксировано.

Отметим, что 22 ноября, появилась информация о том, что военные из КНДР уже якобы находятся на Харьковском направлении. Однако в оперативно-тактической группировке "Харьков" опровергли эту информацию.

Там добавили, что оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела, ВСУ продолжают сдерживать давление войск России.

В то же время начальник Генерального штаба ВСУ Анатолий Баргилевич подтвердил, что военные КНДР уже принимали участие в боевых действиях против Сил обороны Украины в Курской области. Российскую армию на на этом участке фронте поддерживает уже более 11 тысяч военных из Северной Кореи.

Как сообщал OBOZ.UA, руководитель СВР Украины в 2005-2010 годах генерал армии Николай Маломуж не считает возможным существенное увеличение контингента войск КНДР в составе армии РФ. В первую очередь, из-за того, что иностранные военнослужащие из-за разницы в подходах к их подготовке и управлению фактически дезорганизуют фронт.

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