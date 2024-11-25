КНДР не сможет дать Путину 100 тысяч солдат: генерал назвал главные проблемы

Существенное увеличение контингента северокорейских войск в составе российской оккупационной армии невозможно по ряду объективных причин. В частности, за счет того, что иностранные военнослужащие из-за разницы в подходах к их подготовке и управлению де-факто дезорганизуют фронт.

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Кроме того, режим в Северной Корее не заинтересован в больших потерях своих солдат, а также нуждается в силах для защиты собственных границ. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005–2010 годах, генерал армии Николай Маломуж.

"По нашей оперативной информации, сами российские офицеры опасаются дезорганизации фронта. Потому что в армии КНДР совсем другие подходы, организация подготовки, различные схемы задействования войск, проблема с языком, с координацией, с маркированием военных объектов и так далее. Кроме того, они не участвовали в реальных боевых действиях", – пояснил он.

По оценкам генерала, северокорейский контингент будет нести большие потери, поскольку "мы усиливаем свои возможности по нанесению ударов, включая ATACMS, по центрам слаживания северных корейцев".

В свою очередь, большие потери среди бойцов КНДР станут проблемой для режима Ким Чен Ына. "Если среди солдат КНДР будут большие потери, они будут быстро охлаждать свой пыл в отношении направления в Россию новых сил. Потому что и Ким Чен Ыну такие сигналы о потерях на поле боя не нужны, ведь это его проигрыш".

И, наконец, Маломуж напомнил, что в ситуации обострения конфликта между Северной и Южной Кореей главе КНДР необходимо позаботиться о том, чтобы иметь военный ресурс для защиты своих границ.

"Поэтому больших контингентов КНДР в России точно не будет, потому что это может привести к падению режима Ким Чен Ына. Он осознает это и будет защищать себя", – подытожил генерал.

Читайте также полную версию интервью: "Байден разрешил ВСУ стрелять вглубь РФ: куда полетят ATACMS и StormShadow? Интервью с генералом Маломужем".

Как писал OBOZ.UA, по информации члена парламентского комитета по разведке Южной Кореи Ли Сон Квен со ссылкой на Национальную разведывательную службу, в настоящее время в Курской области РФ находятся порядка 11 тысяч северокорейских военнослужащих. Некоторые из них уже участвуют в боевых действиях.