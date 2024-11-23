В ОТГ 'Харьков' отрицают информацию о присутствии военных КНДР на Харьковском направлении

В пятницу, 22 ноября, появилась информация о том, что военные из КНДР уже якобы находятся на Харьковском направлении. Однако впоследствии в оперативно-тактической группировке "Харьков" сообщили, что это не соответствует действительности.

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Об этом написали в официальном Telegram-канале ОТГ "Харьков". Там подчеркнули, что лицо, ставшее первоисточником этой информации, не является официальным спикером группировки.

Оно комментировало оперативную обстановку вне своей компетенции.

"Призываем представителей СМИ и общественность оперировать сообщениями, обнародованными на официальных каналах коммуникации Вооруженных Сил Украины", – говорится в сообщении.

В ОТГ "Харьков" добавили, что оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела, Силы обороны Украины продолжают сдерживать давление российских оккупационных войск.

Напомним: командир сводного подразделения 153-й отдельной механизированной бригады Назарий Кишак с позывным "Шериф" заявил, что на Харьковском направлении наши защитники уже фиксируют присутствие военных из КНДР в составе войска РФ. Северокорейцы якобы разделяются на подразделения и уже производят небольшое накопление на передней линии.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным источника в ВСУ, привлечение солдат из КНДР к боевым действиям против Сил обороны Украины откладывается из-за низкого уровня их подготовки. Сейчас военные из Северной Кореи, которых Россия перебросила в Курскую область, проходят обучение. Его они должны завершить до конца ноября, но этот срок уже несколько раз переносили.

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