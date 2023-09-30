В первые дни полномасштабного вторжения было уничтожено 90% ПВО Харьковской области: как удалось справиться с врагом

В первые дни полномасштабного вторжения России на территорию Украины оккупанты уничтожили 90% ПВО на Харьковщине. Однако украинским силам обороны даже в таких условиях удалось справиться с врагом.

Об этом рассказал начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник "Марсель" в интервью журналисту Дмитрию Комарову. Военный отметил, что оккупанты уничтожили практически всю бригаду 302-го зенитно-ракетного полка.

"90% противовоздушной обороны было уничтожено. Я тогда связался с командиром бригады 302 зенитно-ракетного полка и говорю: "Где? Почему не работаем?". А он говорит: "У меня практически вся бригада уничтожена"", – рассказал начальник Харьковского гарнизона.

Но, несмотря на это, в бригады еще оставались ракеты С-300, которые военные поставили на боевое дежурство.

"Но у него остались еще ракеты С-300, не буду говорить какое количество. Сумели все-таки поставить их на боевое дежурство и сделать так, чтобы российская авиация не продолжала налеты на мирный город Харьков", – отметил Мельник.

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Ранее руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что в настоящее время Силы противовоздушной обороны Украины способны отбивать до 70-80% атак оккупантов. Она отметила, что, несмотря на то, что оккупанты пытаются максимально запутано прокладывать маршруты для ударов, украинская ПВО достаточно гибкая, военные постоянно проводят анализ тактики противника.

Ночью 30 сентября государство-террорист Россия в очередной раз атаковала Украину ударными дронами-камикадзе типа Shahed. В южных регионах нашей страны силы противовоздушной обороны уничтожили 30 враждебных БПЛА.

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