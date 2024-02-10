В первый же выход подбил Т-90 из 'Джавелина': история воина ВСУ, который в одиночку уничтожил две танковые роты. Видео

Украинский противотанкист батальона "Феникс" 79-й отдельной штурмовой Таврической бригады ВСУ, Герой Украины Андрей Головко рассказал, как получил ПТРК Javelin и в первый же день уничтожил хваленый российский танк Т-90 "Владимир", которому, по словам пропагандистов, "нет аналогов". В общей сложности с тех пор он уничтожил более двух рот вражеской бронетехники.

Свою историю десантник и оператор Javelin рассказал "Армия TV". Его рекорд – восемь единиц сожженной российской техники в день. Это произошло во время штурма оккупантов на Донецком направлении.

"Я хотел сюда попасть, ведь это армия, которая всегда находится на передке", – рассказал военный, которому трижды отказывали в ТЦК в мобилизации.

В общей сложности Андрей имеет на своем счету 25 единиц уничтоженной вражеской техники оккупантов, среди которой значительное количество танков.

"Первый выход, когда мне дали "Джавелин", я в первый же день поразил танк Т-90. "Джавелин" нормально себе справился. Там "аналогов в мире нет" не работает. Горит одинаково замечательно", – рассказал защитник.

За боевые достижения воин получил звание "Герой Украины" от президента Владимира Зеленского.

"Мне говорят, штурм техники едет. Я смотрю – действительно, приблизительно за километра три-четыре – одна за другой. За тот день мне удалось уничтожить восемь единиц техники, остановить все наступление врага. Это самое большое мое достижение, скорее всего, за него мне дали "Героя Украины". Для меня это было неожиданное событие и большая гордость. Не просто получать награду, а даже стоять с этими всеми людьми, потому что это реально люди, которые пишут историю на нашей летописи", – сказал Андрей.

Сейчас, по словам воина, он мечтает подбить из Javelin вражеский вертолет.

Как сообщал OBOZ.UA, в июле 2023 года Зеленский назвал имя Андрея Головко в числе воинов, которые проявили максимум своей храбрости и эффективности в боях за Украину. А в ноябре президент вручил ему орден Героя Украины "Золотая Звезда".

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