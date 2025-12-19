В Покровске украинские штурмовики взяли в плен двух граждан Колумбии: те говорят, что Россия обманом бросила их на войну. Видео

Украинские воины в Покровске взяли в плен двух граждан Колумбии. Оба утверждают, что на фронт попали из-за обмана: в Россию они ехали на заработки на вполне мирных должностях.

Уже на территории РФ у обоих забрали телефоны и документы – и бросили на штурм на одно из самых горячих направлений российско-украинской войны, не дав с собой еды и воды. Рассказы пленных наемников опубликовали воины 425-го отдельного штурмового полка "Скеля", которые и пополнили обменный фонд.

Что рассказали пленные наемники

В 425 ШП "Скала" отметили, что оба колумбийца утверждают, что приехали в Россию на заработки.

Один соблазнился на обещания платить ему около 2 500 долларов (10 млн колумбийских песо) за работу сварщика, другой – ехал "охранять газоперерабатывающий завод".

В государство-агрессора колумбийцы добирались с пересадкой в Стамбуле. Когда же оказались в Уфе – россияне отобрали у них паспорта и все другие документы, а также телефоны. Далее – погрузили в транспорт и повезли на фронт.

Колумбийцы рассказывают, что таких, как сами, видели много. Россия вербует "пушечное мясо" в Колумбии и в странах Африки. За несколько дней в Уфе пленные видели, что только колумбийцев ежедневно туда прибывает не менее десятка, это не считая наемников из других стран.

Один из пленных назвал это "бизнесом", заметив, что вербовщики получают деньги за каждого, кого приведут в российскую армию. В отличие от самих наемников: пленные колумбийцы рассказывают, что так и не получили ни копейки из обещанных тысяч долларов.

Один из колумбийцев во время допроса даже заплакал, рассказывая, как уговорил ехать в РФ своего друга, жившего в Испании: россияне сказали ему найти себе "помощника" для "работы", которую он якобы должен был выполнять в России. В итоге друг по имени Лучито погиб на поле боя в Украине.

Колумбийцы говорят, что в атаку их погнали без еды и воды, однако россияне не забыли отправить за штурмовиками-иностранцами снаряженный взрывчаткой дрон: один из колумбийцев уверен, что тот должен был их убить в случае попытки бегства.

В наступление, говорят иностранные наемники, их гнали по телам уже ликвидированных "предшественников": один из колумбийцев говорит, что насчитал "более 300 погибших, мертвых, разорванных на куски" – среди них был и его друг.

Другой назвал россиян "нелюдями", которые "не дают ни еды, ни воды".

Колумбийцы рассказывают, что прятались в канаве от российских оккупантов, боясь, что их убьют. Когда же увидели украинских военных – решили сдаться в плен.

Оба призывают соотечественников не ехать на войну в качестве оккупантов и не подвергать себя почти неизбежной смерти.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что несколько дней назад возле Мирнограда морпехи ВСУ взяли в плен несколько групп оккупантов. Те рассказали, что имели задачу выйти на один из участков обороны украинских сил, закрепиться и продвинуться дальше малыми штурмовыми элементами. Во время движения вперед они попали в зону контроля морпехов, после чего были окружены.

